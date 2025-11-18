「お父さんに似てイケメン」中田翔、息子との顔出しおそろコーデ公開「大きい背中と天使くん」「嬉しそうな顔」
今季限りで現役引退した元プロ野球選手の中田翔さんは11月17日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子と手をつないだ“お揃いコーデ”ショットを公開しました。
【写真】中田翔と息子のおそろいコーデ
コメントでは「栄〜 いつかすれ違えるのかなぁ お二人ともお似合いです」「見慣れた街に溶け込んでいるふたり」「お揃いの親子コーデ可愛いすぎます」「かわいい！！何着てもオシャレ」「凄く素敵な時間です 何気ない散歩でも子供には､宝物の時間〜 奥さんも良い時間を過ごせて嬉しいよね」「大きい背中と天使くん……」「リキト君の嬉しそうな顔」「力翔くんもお父さんに似てイケメン 将来が楽しみですね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「見慣れた街に溶け込んでいるふたり」中田さんは「お揃いコーデ！！寒くなってきたね〜！！」「#天使達」などとつづり、2枚の写真を投稿。息子とのツーショットです。2人でおそろいのチェックシャツを着用し、手をつないで街を歩いています。1枚目は正面から撮影したもので、息子が楽しそうな表情を見せており、かわいらしいです。
「今日は久々の男だけで！！」7日には「今日は久々の男だけで！！」「#天使達#焼肉#大成園」とつづり、息子2人と焼肉を満喫する様子を公開していた中田さん。仲の良さが伝わってきます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
