今季限りで現役引退した元プロ野球選手の中田翔さんは11月17日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子とのおそろいコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中田翔さん公式Instagramより）

今季限りで現役引退した元プロ野球選手の中田翔さんは11月17日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子と手をつないだ“お揃いコーデ”ショットを公開しました。

【写真】中田翔と息子のおそろいコーデ

「見慣れた街に溶け込んでいるふたり」

中田さんは「お揃いコーデ！！寒くなってきたね〜！！」「#天使達」などとつづり、2枚の写真を投稿。息子とのツーショットです。2人でおそろいのチェックシャツを着用し、手をつないで街を歩いています。1枚目は正面から撮影したもので、息子が楽しそうな表情を見せており、かわいらしいです。

コメントでは「栄〜　いつかすれ違えるのかなぁ　お二人ともお似合いです」「見慣れた街に溶け込んでいるふたり」「お揃いの親子コーデ可愛いすぎます」「かわいい！！何着てもオシャレ」「凄く素敵な時間です　何気ない散歩でも子供には､宝物の時間〜　奥さんも良い時間を過ごせて嬉しいよね」「大きい背中と天使くん……」「リキト君の嬉しそうな顔」「力翔くんもお父さんに似てイケメン　将来が楽しみですね」と、絶賛の声が寄せられました。

「今日は久々の男だけで！！」

7日には「今日は久々の男だけで！！」「#天使達#焼肉#大成園」とつづり、息子2人と焼肉を満喫する様子を公開していた中田さん。仲の良さが伝わってきます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)