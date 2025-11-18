好き＆いただきたい「群馬県の御朱印」ランキング！ 2位「於菊稲荷神社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
空気が澄み、静謐な雰囲気に包まれる冬は、参拝に最適な季節です。All About ニュース編集部では、2025年11月7〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「御朱印に関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き＆いただきたい「群馬県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
【14位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「於菊稲荷神社は、季節ごとに変わる手書きの可愛らしいイラスト御朱印が人気で、月ごとに絵柄が変わるので、訪れるたびに新しい御朱印との出会いがあるからです」（60代男性／愛知県）、「月替わりや季節限定の御朱印が豊富で、狐や於菊さんのイラストが彩る一枚は、まるで物語の挿絵のようだから」（50代男性／広島県）、「よくランキングに載っており、とても可愛い御朱印のため」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「力強い筆致と荘厳な雰囲気があり、神秘さを感じるから」（30代女性／東京都）、「実際にいただきに行ったがすごく良いところで好きになったから」（30代女性／千葉県）、「以前、伊香保温泉に行ったときに榛名神社まで足を延ばしたことがあり古くてとても良い場所でした。その時は御朱印をもらうという考えがなかったので参拝しただけだったので、また行きたいと思っており、その際には御朱印もぜひもらいたいと思っています」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：於菊稲荷神社／34票高崎市に鎮座する於菊稲荷神社。美しい花手水や季節ごとに変わるカラフルな御朱印で知られ、近年若い世代からも注目を集めています。開運招福、商売繁盛、病気平癒の神様として信仰されています。境内には、和傘や風鈴、季節の花々を用いた華やかな装飾が施されており、訪れるたびに異なる景色を楽しむことができます。御朱印のバリエーションが豊富で、参拝の記念に求める人が後を絶ちません。
1位：榛名神社／52票高崎市の榛名山中腹に鎮座する、約1400年の歴史を持つとされる古社です。水の神様や火の神様をまつっており、開運、五穀豊穣、商売繁盛、病気平癒などにご利益があるとされています。特に、本殿が御姿岩（みすがたいわ）という巨大な岩壁にめり込むように建てられている独特な構造が特徴的。国の重要文化財にも指定されており、月替わりのデザインの御朱印を求めて多くの人が訪れます。
