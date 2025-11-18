俳優の斎藤工（４４）と夏木マリ（７３）が１８日、都内でＮＴＴグループ初の音響ブランド「ｎｗｍ（ヌーム）」の耳をふさがないイヤホン「耳スピ」新ＣＭ＆新色発表会に参加した。

夏木はクールなアップヘアとゴールドのラメワンピースで登場。斎藤は「かっこよすぎますマリさん！」と絶賛した。斎藤も紫色の派手な装いだったが、「なんでこんなかっこいいんですか、かっこよすぎて俺が地味に見える」と笑わせた。夏木は「こうして（イヤホンを）つけさせていただくのでヘアスタイルがこんなんなってしましました」と照れながら明かした。

斎藤は１８日より放映開始となる新ＴＶＣＭ「耳スピ『ミリオン 耳スピだもんね』篇」「耳スピ『マジ神 耳スピだもんね』篇」に登場する４人組ロックバンドの４役全てを演じている。斎藤が「マリさんとオープンイヤーのヘッドホンが非常にマッチングが良いんじゃないかなと思いまして、ぜひヌームにであっていただきたいと思ってお呼びした」と言うと、夏木は「ＣＭ頂けるってことですか」とニヤリ。「それはぜひ、４役やることになります」と言われると、「湯婆婆で」と秀逸な返事で笑わせていた。