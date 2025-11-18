元フジテレビアナウンサーの菊間千乃弁護士が18日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。高市早苗首相が、台湾有事は集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になり得ると国会で答弁したことをめぐり、X（旧ツイッター）に「汚い首を斬ってやる」などと投稿した中国の薛剣（せつ・けん）駐大阪総領事の言葉選びに「ちょっとひどいと思う」と批判した。

高市首相は7日の衆院予算委員会で、外相経験がある立憲民主党の岡田克也元幹事長に、「どういう場合に存立危機事態になるか」と問われ、答弁した。こでに薛剣氏が「汚い首を斬ってやる」などと投稿。日本では、薛剣氏を「ペルソナ・ノン・グラータ（外交上のこましくない人物）」として国外退去を求める声があがり、その動きと平行するように中国側の反発が強まり、金杉憲治駐中国大使を呼び出して答弁の撤回を求めたほか、中国外務省は日本への渡航を自粛するよう自国民に呼びかけを始め、緊張関係が続いている。

番組では、薛剣氏の発言の背景などを中国政治・外交の専門家、神田外語大の興梠一郎教授の解説をまじえてパネルで特集。興梠氏は、薛剣氏について「彼自身はそんなに過激な人ではない」とした上で「台湾問題に関しては、何か言っておかないと、後で『なぜやらない』と（中国政府に）言われる。日本語ができるからなおさら、強く出ている感じがする」とした上で「仕事でやっている感じがするが、過激にやり過ぎた。まずいとは思っているはず」などと解説した。

菊間氏は「聴けば聴くほど、もったいないというか、こういうところからいろんなことって大きくなるのかなと思う」としみじみ語った上で、「日本語を自由に操れるならなら、たとえ（強硬的な）『戦狼外交』でも、そこまでの言葉は使わなくても、抗議のしかたはあると思う」と述べ、言葉の選び方に瑕疵（かし）があったのではないかとの認識を示した。

その上で「あえてその言葉を使ってしまったから、日本人からすると、何なんだと思ってしまう。（総領事という）ポジションとしては、そういう発言をしないといけないということだろうが、言葉の選択がちょっと、ひどいと思う」と指摘した。