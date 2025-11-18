立大・山形球道

　東京六大学野球リーグの立大は１８日、今年度の卒業生の進路を公開した。硬式野球継続は明治安田に入社する今春リーグ戦の３冠王で侍ジャパン大学日本代表の山形球道外野手（興南）ら８人となっている。

　進路は下記の通り。新天地での活躍に期待だ。

【投手】

大越怜（東筑）ＲＫＢ毎日放送

小畠一心（智弁学園）◎非公開

折笠利矩（日大二）三井不動産リアルティ

加門虎太朗（神戸国際大付）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

高橋龍太郎（立教新座）日本空港ビルデング

竹中勇登（大阪桐蔭）◎非公開

永名悠平（成田）ＵＡＣＪ

平井太耀（盛岡一）日本テレビ放送網

平本龍太郎（鎌倉学園）キーエンス

前野唯斗（佼成学園）清水建設

吉野蓮（仙台育英）◎セガサミー

【捕手】

北田大翔（広島新庄）中国電力

矢矧慶多（川越東）りそな銀行

【一塁手】

西川侑志（神戸国際大付）◎ＪＲ西日本

南純輝（清教学園）みずほ証券

【二塁手】

小牧叶太（立教池袋）留学

【三塁手】

小原大毅（立教池袋）みずほ証券

【遊撃手】

荒井幹太（立教新座）日本電気（ＮＥＣ）

【外野手】

朝田耕司（藤井）三井物産

内山凜（国学院久我山）三井住友海上火災保険

北田峻都（報徳学園）◎三菱自動車岡崎

桑垣秀野（中京大中京）◎東海理化

白金凌（立教新座）日清オイリオグループ

鈴木唯斗（東邦）◎非公開

野村陸翔（立教池袋）ストライク

山形球道（興南）◎明治安田

【学生コーチチーフ】

宮本兵馬（静岡）留学

【投手コーチチーフ】

吉川大輝（立教池袋）塩野義製薬

【トレーニングコーチチーフ】

三宅義人（立教新座）ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

【育成コーチチーフ】

鈴木暉（立教新座）学校法人中央大学

【投手育成コーチ】

外山勇輝　（沼田・群馬）ＮＴＴ東日本

【野手育成コーチ】

南木力斗（立教新座）ＮＴＴドコモ

【マネジャー】

田中佑樹（立教池袋）ＴＯＴＯ

大場航誠（福岡大大濠）東京海上日動火災保険

小野馨子（女子聖学院）ファイターズ　スポーツ＆エンターテイメント

【注】◎は野球継続