【大学野球】立大が卒業生の進路を発表 ３冠王・山形球道は明治安田へ 野球継続８名 一般就職も一流企業ズラリ
東京六大学野球リーグの立大は１８日、今年度の卒業生の進路を公開した。硬式野球継続は明治安田に入社する今春リーグ戦の３冠王で侍ジャパン大学日本代表の山形球道外野手（興南）ら８人となっている。
進路は下記の通り。新天地での活躍に期待だ。
【投手】
大越怜（東筑）ＲＫＢ毎日放送
小畠一心（智弁学園）◎非公開
折笠利矩（日大二）三井不動産リアルティ
加門虎太朗（神戸国際大付）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
高橋龍太郎（立教新座）日本空港ビルデング
竹中勇登（大阪桐蔭）◎非公開
永名悠平（成田）ＵＡＣＪ
平井太耀（盛岡一）日本テレビ放送網
平本龍太郎（鎌倉学園）キーエンス
前野唯斗（佼成学園）清水建設
吉野蓮（仙台育英）◎セガサミー
【捕手】
北田大翔（広島新庄）中国電力
矢矧慶多（川越東）りそな銀行
【一塁手】
西川侑志（神戸国際大付）◎ＪＲ西日本
南純輝（清教学園）みずほ証券
【二塁手】
小牧叶太（立教池袋）留学
【三塁手】
小原大毅（立教池袋）みずほ証券
【遊撃手】
荒井幹太（立教新座）日本電気（ＮＥＣ）
【外野手】
朝田耕司（藤井）三井物産
内山凜（国学院久我山）三井住友海上火災保険
北田峻都（報徳学園）◎三菱自動車岡崎
桑垣秀野（中京大中京）◎東海理化
白金凌（立教新座）日清オイリオグループ
鈴木唯斗（東邦）◎非公開
野村陸翔（立教池袋）ストライク
山形球道（興南）◎明治安田
【学生コーチチーフ】
宮本兵馬（静岡）留学
【投手コーチチーフ】
吉川大輝（立教池袋）塩野義製薬
【トレーニングコーチチーフ】
三宅義人（立教新座）ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
【育成コーチチーフ】
鈴木暉（立教新座）学校法人中央大学
【投手育成コーチ】
外山勇輝 （沼田・群馬）ＮＴＴ東日本
【野手育成コーチ】
南木力斗（立教新座）ＮＴＴドコモ
【マネジャー】
田中佑樹（立教池袋）ＴＯＴＯ
大場航誠（福岡大大濠）東京海上日動火災保険
小野馨子（女子聖学院）ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント
【注】◎は野球継続