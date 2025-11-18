¸«¼è¤ê¿Þ¡¢Ä»¼è¸©ÃÎ»ö¤Ë¥È¥ê¥ª¡ÉÂÇ¿Ç¡É¡¡¡Ö²þÌ¾¤¹¤ì¤ÐM-1¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¡ÊÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¥ê¥ê¡¼¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ø³ª¼è¸©¥¦¥§¥ë¥«¥Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÈ¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿Ä»¼è¸©¤ÎÊ¿°æ¿¼£ÃÎ»ö¤Ë¥È¥ê¥ª¤Î·ëÀ®¤ò¡ÈÂÇ¿Ç¡É¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿°æÃÎ»ö¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÁá¡¹¡¢Ä»¼è¸©¤ä¥«¥Ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥À¥¸¥ã¥ì¤òÏ¢È¯¡£¡Ö¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¡Ö¥«¥Ë¥Ð¥Ã¥¯¡×¡Ö³ª¼è¸©¤Ë¥¦¥§¥ë¥«¥Ë¡×¡Öº½µÖ¤«¤é¥µ¥ó¥¥å¡×¤Ê¤É¤È²÷Ä´¤ËÈô¤Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿À¹»³¤Ï¡ÖÃ×»àÎÌ¤Î¥®¥ã¥°¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤È¡ÈÂÐ¹³°Õ¼±¡É¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¸«¼è¤ê¿Þ¤ÏÄ»¼è¸©»º¥«¥Ë¤òPR¤¹¤ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö³ª¼è¤ê¥º¡×¤È¤·¤ÆÄ»¼è¤ÎÅß¤ÎÌ£³Ð¤òÇä¤ê¹þ¤à¤¬¡¢À¹»³¤Ï¡ÖM-1¤Ï²þÌ¾¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦1²ó½Ð¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤«¤éÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡£ÃÎ»ö¤È3¿Í¤Ç¡×¤ÈÃÎ»ö¤Ë¥È¥ê¥ª·ëÀ®¤ò¡ÈÂÇ¿Ç¡É¡£¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö¡È¥¦¥§¥ë¥«¥Ë¡É¤ò¼´¤Ë¥Í¥¿¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÏÃ¤·¡¢ÃÎ»ö¤Ï¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä»¼è¸©¤Ï¡¢¥«¥Ë¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌ¤ä¾ÃÈñÎÌ¤¬ÆüËÜ°ì¤Ç¡Ö5¤Ä¤Î¥«¥ËÆüËÜ°ì¡×¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÄ»¼è¸©¡á¥«¥Ë¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤µ¤é¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2014Ç¯¤Ë¸©Ì¾¤ò¡È³ª¼è¸©¡É¤È¤·¤ÆPR¤·¡¢ËèÇ¯¡Ö³ª¼è¸©¥¦¥§¥ë¥«¥Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
