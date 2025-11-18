福岡発・日本一の「クリスマスアドベント」が11月19日から上野公園でスタート！ 幅5mの巨大サンタ展示や毎日開催の無料ライブも

福岡発・累計で1,200万人を動員した「クリスマスアドベント」が上野に！ 巨大サンタ、無料ライブ、限定グルメで東京初開催

福岡の冬の風物詩が、ついに東京にやってきます！

累計約1,200万人が訪れた「クリスマスアドベント」が、2025年11月19日（水）から12月25日（木）まで、東京・上野恩賜公園 袴腰広場で初開催されます。

注目は、幅5mの巨大サンタやクリスマスツリーが灯す“光”の世界！

さらに、期間中は毎日アーティストによる生LIVEが無料で開催されます。

福岡で人気の12店舗が集結し、「ぐるぐるソーセージ」や「さんちゃん」の人形焼きなどのグルメも堪能できます。

11月28日からは東京上野限定マグカップも登場。光・音・芸術が融合する“五感で楽しむクリスマス”です。

（以下、プレスリリースより）

福岡発・日本一のクリスマスアドベント11月19日東京・上野公園で初開催

累計1,200万人が訪れた福岡のクリスマスアドベントついに東京に

場所:上野恩賜公園 袴腰広場

日程:2025年 11/19 (水)-12/25(木) 営業時間:全日11:00-22:30

11/19 (水) 18：00点灯式開催 サプライズゲスト登壇

公式サイト：https://christmas-advent.jp/ueno/

福岡の冬を彩る風物詩「クリスマスアドベント」（企画・運営：株式会社Mr.Weihnachtsmann、総合プロデューサー 佐伯岳大）は、今年も11月1日（土）より福岡市内各所でスタートしました。

累計約1,200万人を動員し、日本一の来場者数を誇る本イベントは、光・音楽・芸術を融合させた「五感で楽しむクリスマス」として、世代や国境を超えて多くの人々に愛されています。

そして2025年11月19日（水）、いよいよ東京・上野恩賜公園 袴腰広場に初開催いたします。

18時からの点灯式には福岡県知事や台東区長、上野観光連盟理事長、女性ボーカルユニット「Luminous（ルミナス）」テノール歌手工藤和真らが登壇し、光と音に包まれる華やかなセレモニーが行われます。

日時：2025年11月19日 (水)

場所：上野恩賜公園 袴腰広場

登壇者：福岡県知事 服部誠太郎氏、台東区区長 服部 征夫氏、上野観光連盟 理事長 長岡信裕氏、総合プロデューサー 佐伯岳大、女性ボーカルユニット「Luminous（ルミナス）」テノール歌手工藤和真

■光・音・芸術が紡ぐ、未来へ受け継がれるクリスマス文化

これまで日本のクリスマスイベントは、イルミネーションを「見る」、マーケットで「食べる」といった消費型の体験が中心でした。

私たちは東京での開催を通じ、街全体を劇場に変える“体験型の文化”を創出します。目指すのは「イベント」ではなく「文化」。

光・音・芸術の三本柱が融合することで、人々は五感を通じて愛・喜び・安らぎ・希望といった幸福を感じ取ります。

その幸福感は利他の心や共感となって広がり、街全体に“幸せの連鎖”を生み出します。

2030年には、ドイツ・シュトゥットガルトのクリスマスマーケット（約280店舗）を超える、 世界最大規模・300店舗での開催を目指しています。

福岡から東京、そして世界へ。

今、人々が安心や希望を求める時代にこそ、街が愛と光に包まれ「世界一幸せなクリスマス」を届けていきます。

■見どころ【光】幅5Mの巨大サンタ・クリスマスツリーが灯す“冬の新名所”

幅5Mの巨大サンタ

東京のクリスマスイルミネーションの新スポットとして注目を集める上野公園。

その中心には、横5M、高さ3Mの巨大サンタクロース登場します。

無数のイルミネーションが木々を包み込み、公園全体が幻想的な光の世界に変わります。

昼は木々の緑と澄んだ青空の中でサンタが、自然と調和したフォトスポットとして来場者を迎えます。

夜になると一転、無数の光が公園を包み込み、ロマンチックで幻想的な雰囲気が広がります。

季節の移ろいとともに変化する上野公園の景色が、冬の東京に新しい物語を添えています。

■見どころ【音】毎日開催されるアーティストの生LIVE (無料)

Luminous 工藤和真 松原凜子

音楽祭のステージでは、期間中毎日多彩なアーティストが登場し、クラシックとポップスが響き合う特別な夜が繰り広げられます。

オープニングを飾るのは、音楽大学出身の女性ボーカルユニット「Luminous（ルミナス）」。

その名の通り“光を発する”ような歌声で、クラシックからポップスまでを華やかに彩ります。

続いて、世界的なオペラコンクールで受賞を重ねる若手テノール・工藤和真が登場。

澄んだ響きと情熱的な表現で観客を魅了します。

そして12月14日 (日)からは、「レ・ゼラブル」エポニーヌ役や「ミス・サイゴン」エレン役など、数々の名作ミュージカルで高い評価を得ているミュージカル女優で歌手の松原凜子が特別出演。舞台で培った圧倒的な表現力とクリアな歌声で、冬の夜に感動のひとときを届けます。

■見どころ【芸術】新生アーティスト鳥越一樹による、幅6Mの巨大壁画が登場

幅6メートルと3メートルの巨大壁画が会場に登場。

荒々しい筆致と独自技法「beyond stroke」で知られる福岡出身のアーティスト・鳥越一輝が手がけ、見る者の感情を揺さぶる圧倒的なエネルギーで空間を包み込みます。前衛美術「九州派」の精神を受け継ぐ作品としても注目されています。

鳥越一輝

1986年福岡県生まれ。日本デザイナー学院九州校卒業。荒々しく画面と格闘するような抽象表現で知られる。

人間の感情や存在の奥底に迫るため、筆致の限界を超える独自手法「beyond stroke」を確立。

その激烈な表現は、かつて福岡で生まれた前衛美術集団「九州派」の精神をも想起させる。

■その他の見どころ【飲食】

東京上野限定のマグカップ登場! 毎年福岡で行列ができるおいしいグルメが勢揃い

東京上野限定マグカップ（11/28〜）

会場を彩るのは、心まで温まる本格グルメの数々。今年は、福岡で人気を集めた12店舗が東京に集結し、本場の味を堪能できます。

目玉は毎年福岡で行列ができる名物クリスマスアドベント公式キャラクター「さんちゃん」の人形焼き、粗挽きの豚肉を絶妙に配合し、パリッとはじける皮と芳ばしい旨みが魅力の「ぐるぐるソーセージ」。さらに、寒い夜には東京限定マグで味わう濃厚ホットチョコレートを。

とろける口あたりと深いカカオの香りが、冬のひとときを優しく包みます。

※東京限定マグカップは11/28 (金)から発売開始

ぐるぐるソーセージ 東京限定マグで味わう濃厚ホットチョコレート クリスマスアドベント公式キャラクター「さんちゃん」の人形焼き

■見どころ【物販】

限定の冬を彩る本場ヨーロッパ直輸入の雑貨・職人技のクラフトアイテム

「スノードーム」・「キャンドルホルダー」

スノードーム キャンドルホルダー

会場では、冬を彩るクラフトアイテムにも注目です。ひとつは、オーストリアの純度の高い水で作られたスノードーム。

透明な水と繊細な雪の粉にこだわり、ゆっくりと舞う雪が幻想的な世界を生み出します。

眺めるだけで心が和む、冬の情景を閉じ込めた癒しのアイテムです。

さらに、ドイツの伝統技術で作られたクレイ細工のキャンドルホルダーも登場。

色とりどりの粘土を重ねて模様を作り、灯りをともすと絵柄が浮かび上がる職人技の逸品です。

キャンドルの柔らかな光がテーブルや窓辺を包み込み、ヨーロッパの冬市を思わせる温もりある雰囲気を演出します。

どちらも、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにぴったりです。

■運営会社概要

クリスマスアドベント事務局

企画・運営：企画・運営:株式会社Mr.Weihnachtsmann

クリスマスアドベント2025 東京上野公式HP

https://christmas-advent.jp/ueno/