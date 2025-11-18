「フライングボディアタック。」



【写真】子猫が、母猫にフライングボディアタック！

こんなポストをされたのは猫写真家 沖 昌之(MASAYUKI OKI)（@okirakuoki）さん。



まるで格闘ゲームのワンシーンのように、空中で飛びかかる子猫の決定的瞬間を捉えた1枚です。母猫をめがけて“空を舞う”ような姿に、「可愛い」「完全に技を繰り出してる」「この構図最高！」とSNSでは大きな話題となりました。



「まさに必殺技の発動瞬間！」

「ジャンプのフォームが完璧すぎる」

「お母さんの冷静な顔との対比がじわる」

「猫島の平和な日常に癒された」



ポストをされた猫写真家 沖 昌之(MASAYUKI OKI)さんにお話を伺いました。



――写真はどこで撮影を？



「宮城県の猫島・田代島で撮影しました。ごはんを食べ終えてのんびりしているお母さん猫と、遊び足りなくてちょっかいを出していた子猫のひとコマです」



――空中で飛びかかる瞬間を見事に捉えられていますね。



「母猫の表情も見える位置から撮ろうと思って立ち位置を決めました。子猫が何度か周りをうろうろしていたので、もしかしたら飛ぶかもと構えていたんです。タイミングを見計らって、ちょうど空中に浮いた瞬間を狙いました」



――写真を撮影された時の率直なご感想は？



「いいタイミングでシャッターが押せたなぁっていうくらいでしたね」



――この“ジャンプの瞬間”の前後に、子猫は？



「子猫が後ろから『飛ぼうかな、どうしようかな』と悩んでるそぶりをしてました」



――投稿に多くの反響が寄せられました。



「自分もやってたゲームのキャラクターの技の名前を挙げてる方が多くて、“あー確かに見えるわ〜”って思いました」



――猫たちを撮影する際、普段から意識していることは？



「その子らしさとか、心が見える瞬間を撮るようにしています。あとは、近所の方に迷惑をかけないようにすることですね」



◇ ◇



日常のひとコマを“奇跡の瞬間”に変える沖さんの写真は、見る人の心をふっと温めてくれますね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）