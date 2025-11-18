＜いい嫁、やめます！＞私がすべての原因？子育てを振り返って気づく…【第5話まんが：義母の気持ち】
私はノリコ。サトシ（37）とカンナ（34）2人の子どもがいます。息子・サトシの奥さんのアキ（33）さんは、今まで私たちにとても気をつかってくれて、優しくしてくれました。しかし、先日からアキさんの様子がおかしいので、心配で家に行ったら「帰ってほしい」と言われたのです。突然のことに驚き、後日サトシに理由を説明してもらいました。するとアキさんは私の「孫差別」に傷ついていると……！ 私は差別したつもりはいっさいなく、むしろユウリの方を気にかけていたぐらいです。
ユウリとソウタを孫差別していたつもりは本当にありませんでした。でも……自分の子育てを振り返ってみると気づきがあったのです。もしかしたら、私は無意識に、兄であるサトシに我慢を強いていたかもしれないと。それが差別だったという認識はもちろんなかったけれど。
ユウリにもつらい思いをさせていたなんて……。アキさんに関しても、娘のカンナよりよっぽどしっかりしていて頼りになるということをいいことに、つい気軽にやってもらっていたことがたくさんあったのです。私は、自分の配慮のなさに落ち込みます。
私とカンナは、アキさんのことが好きでした。
サトシのお嫁さんではなく、他の場所で出会っていても好きになったと思います。
私たちのためにイヤな顔をせず笑顔で対応してくれたアキさんを、もっと考えてあげていたらと悔やむばかりです。
ただ、意識的に孫差別をしたつもりはありません。
こんなこと言ってもアキさんは納得しないかもしれませんが、まずはきちんと謝罪をして……アキさんが許してくれるのなら、また新しい関係を築いていきたい……と願ってしまいます。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
ユウリとソウタを孫差別していたつもりは本当にありませんでした。でも……自分の子育てを振り返ってみると気づきがあったのです。もしかしたら、私は無意識に、兄であるサトシに我慢を強いていたかもしれないと。それが差別だったという認識はもちろんなかったけれど。
ユウリにもつらい思いをさせていたなんて……。アキさんに関しても、娘のカンナよりよっぽどしっかりしていて頼りになるということをいいことに、つい気軽にやってもらっていたことがたくさんあったのです。私は、自分の配慮のなさに落ち込みます。
私とカンナは、アキさんのことが好きでした。
サトシのお嫁さんではなく、他の場所で出会っていても好きになったと思います。
私たちのためにイヤな顔をせず笑顔で対応してくれたアキさんを、もっと考えてあげていたらと悔やむばかりです。
ただ、意識的に孫差別をしたつもりはありません。
こんなこと言ってもアキさんは納得しないかもしれませんが、まずはきちんと謝罪をして……アキさんが許してくれるのなら、また新しい関係を築いていきたい……と願ってしまいます。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙