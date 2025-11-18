岩井千怜が夜も明けきらぬドライビングレンジで黙々と練習 「早朝か午後か、どちらのスタート時間がお好きですか？」
岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。「スタート時間は午前7時、練習開始は6時ちょうど」と英語で記すと、早朝から練習に励む姿を投稿した。
【連続写真】双子でも全然違う！ 明愛と千怜、2人のスイングを比較してみた
「朝の練習はまだ暗い中ですが、太陽が昇るとゴルフ場はとても美しいです」と記すとおり、最初の写真では周囲もまだほの暗く、空には月が見え、練習場はライトで照らされていた。しかし3枚目の写真になると、空は朝焼けでオレンジ色に輝き、最後の動画では明るくなった中でパッティングの練習に取り組んでいた。そして投稿の最後では、ファンに「早朝か午後か、どちらのスタート時間がお好きですか？」と問いかけた。すると「良い質問だね、ボクは午後かな」「朝寝坊なので〜 午後からスタートですぅ〜」「朝、早い時間が良いね」「その答えは季節によって違ってくるよ」など日本だけでなく海外のファンからもたくさんの回答が寄せられていた。岩井の次戦はCMEグローブポイントランキング60位タイまでの選手だけが出場できる米国女子ツアー最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」。この大会に日本人選手は山下美夢有（ランキング2位）、竹田麗央（4位）、西郷真央（11位）、畑岡奈紗（12位）、岩井明愛（13位）、岩井千怜（15位）、勝みなみ（18位）、古江彩佳（25位）の8人が参戦。女子ツアー史上最高の優勝賞金400万ドル（約6億円）と、「レース・トゥ・CMEグローブ・チャンピオン」の称号をかけた戦いに挑む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
