佐野勇斗 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が17日、自身のXを更新。「ばあちゃん、じいちゃん、孫」とつづり、祖父母とのほほ笑ましい3ショットを公開した。

【写真】「お祖父様お祖母様も美男美女ですね」「いい笑顔」祖父母との3ショット披露の佐野勇斗

　同日に更新したインスタグラムでは、祖父母のほか弟の学さん、太陽さんも含めた家族5ショットを披露。

　全員でM!LKの楽曲「イイじゃん」にちなむポーズを決めている。「イイじゃんをやろうと言い出したのは、じいちゃんです。僕は決して強要していません」と明かしており、祖父母が佐野を応援し、先日決定した『NHK紅白歌合戦』初出場を喜んでいる様子がうかがい知れた。

　コメント欄には「わ〜素敵な写真!!!」「しあわせな写真すぎる」「いい笑顔してるね」「お祖父様お祖母様も美男美女ですね 佐野くんのビジュがイイのも頷けます」「お祖父様お祖母様にとっては自慢のお孫さんでしょうね〜」「おじいちゃんおばあちゃん孝行ね！紅白出場もとても喜んでらっしゃるでしょ」「素敵な仲良し家族写真の共有してくれてありがとう」「とんでもない幸福度に満たされたよ」など、さまざまな反響が寄せられている。