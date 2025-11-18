佐野勇斗「ばあちゃん、じいちゃん、孫」 祖父母との3ショットに反響「いい笑顔」「お祖父様お祖母様も美男美女ですね」「しあわせな写真すぎる」
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が17日、自身のXを更新。「ばあちゃん、じいちゃん、孫」とつづり、祖父母とのほほ笑ましい3ショットを公開した。
【写真】「お祖父様お祖母様も美男美女ですね」「いい笑顔」祖父母との3ショット披露の佐野勇斗
同日に更新したインスタグラムでは、祖父母のほか弟の学さん、太陽さんも含めた家族5ショットを披露。
全員でM!LKの楽曲「イイじゃん」にちなむポーズを決めている。「イイじゃんをやろうと言い出したのは、じいちゃんです。僕は決して強要していません」と明かしており、祖父母が佐野を応援し、先日決定した『NHK紅白歌合戦』初出場を喜んでいる様子がうかがい知れた。
コメント欄には「わ〜素敵な写真!!!」「しあわせな写真すぎる」「いい笑顔してるね」「お祖父様お祖母様も美男美女ですね 佐野くんのビジュがイイのも頷けます」「お祖父様お祖母様にとっては自慢のお孫さんでしょうね〜」「おじいちゃんおばあちゃん孝行ね！紅白出場もとても喜んでらっしゃるでしょ」「素敵な仲良し家族写真の共有してくれてありがとう」「とんでもない幸福度に満たされたよ」など、さまざまな反響が寄せられている。
