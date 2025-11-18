4児の母・hitomi、モノトーンの“ママコーデ”で七五三迎えた三男と記念撮影「大きくなりましたね」「綺麗なhitomiママ最高」「5才おめでと」
4児の母で歌手のhitomi（49）が17日、自身のインスタグラムを更新。5歳の三男の七五三写真を公開し、多くの祝福コメントが寄せられている。
【写真】「大きくなりましたね」「綺麗なhitomiママ最高」袴姿の三男＆洋装スタイルのhitomiの記念2ショット
投稿では、白トップスに黒のロングスカートを合わせたモノトーンの“ママコーデ”で、三男と並ぶ姿を披露。三男は淡いブルーの羽織と袴を身にまとい、千歳飴を手にした晴れ姿で立っている。
hitomiは、「七五三のお写真を撮りました やんちゃ盛り！しかしおっきくなったな〜」と、成長をかみしめるコメントを添えた。大きくなった息子の姿を見守る母としてのまなざしがうかがえる1枚となっている。
コメント欄には「七五しゃんおめでとうございます」「素敵」「七五三 大きくなりましたね おめでとうございます」「七五三さん5才おめでと」「息子の七五三思い出します 綺麗なhitomiママ最高」など、七五三を祝う声が相次いで寄せられている。
hitomiは2008年に長女を出産。2度の離婚を経て、14年6月に一般男性と再々婚し、同年11月に第2子となる長男、16年10月に次男、20年7月に三男を出産した。
【写真】「大きくなりましたね」「綺麗なhitomiママ最高」袴姿の三男＆洋装スタイルのhitomiの記念2ショット
投稿では、白トップスに黒のロングスカートを合わせたモノトーンの“ママコーデ”で、三男と並ぶ姿を披露。三男は淡いブルーの羽織と袴を身にまとい、千歳飴を手にした晴れ姿で立っている。
hitomiは、「七五三のお写真を撮りました やんちゃ盛り！しかしおっきくなったな〜」と、成長をかみしめるコメントを添えた。大きくなった息子の姿を見守る母としてのまなざしがうかがえる1枚となっている。
hitomiは2008年に長女を出産。2度の離婚を経て、14年6月に一般男性と再々婚し、同年11月に第2子となる長男、16年10月に次男、20年7月に三男を出産した。