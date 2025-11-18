礒部花凜、紐が細い！美ボディ丸見え水着グラビア「ええ、体や！」「髪型エアリー」
声優の礒部花凜が、自身のXを更新。21日発売の『週刊ビッグコミック スピリッツ』52号の表紙＆巻頭グラビアに登場することを告知し、グラビア写真を投稿した。
【写真】紐が細い！美ボディ丸見え 礒部花凜の水着グラビア
投稿した写真では、白シャツを脱ぎ、紐が細めな水着姿を披露。スレンダーボディの礒部を見ることができる。
礒部は「初登場で表紙担当させていただけるなんて本当に嬉しすぎる〜〜〜！デジタル写真集も併せてチェックしてね」と呼びかけている。
これにファンは「髪型エアリーで表情もすてきです 白シャツもドキッとします」「あのスピリッツさんでも表紙、巻頭グラビアなんて、これは快挙です！」「声優界のグラビアプリンセスの勢いが止まらない！」「ヤンジャンのイメージが定着してるけど、今度はスピリッツなんだね。週刊誌の表紙を飾るのってグラドルとして一定のステータス、到達点みたいなところがあるから、これは普通にすごいこと」「ええ、体や！」などと反応している。
礒部は人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』ダイイチルビー役や、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』月岡恋鐘役などで人気を集めており、過去には『週刊ヤングジャンプ』（集英社）での水着グラビアも大きな話題となった。
