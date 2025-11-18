歌舞伎俳優の中村橋之助（29）が18日、東京・浅草寺で「新春浅草歌舞伎」（来年1月2日初日、浅草公会堂）の製作発表を行った。

今年は1部で「梶原平三誉石切（かじわらへいぞうほまれのいしきり）」、「相生獅子」、「藤娘」を上演。2部では「傾城反魂香」「男女道成寺」がかけられる。

今年から座頭を務める橋之助は今月10日に元乃木坂46で女優の能條愛未（31）と婚約会見を行った。「今年は挑戦だったのが来年は継続というフェーズに入ると心しています」と気を引き締めた。

今回、橋之助のテーマは「幸せを力に」。

「2年目を座頭で迎えた幸せ。第2部で傾城反魂香の又平を勤めさせていただく。鶴（中村鶴松）が女房おとくをやってくれる。中学生くらいの平成中村座で鶴と出ていた時に一緒に約束した思い出深い役と演目だった。今回こうしてお話をいただけて、このような幸せなことはない」。憧れた演目ができる喜びを口にした。

鶴松は「子供の頃から憧れていた、小さい頃から夢を語り合ってきた仲間と一緒に舞台ができることをうれしく思う。僕のおとくが良くなければ、橋之助さんの評判も良くないものになる。しっかりとサポートしていきたい」と気合を入れた。加えて「奥さまより鶴松の方が愛しているなと思うくらい素敵な奥さまを勤めますのでよろしくお願いします」といじりながら意気込んだ。

昨年から引き続き共演する市川染五郎（20）からは「橋之助兄さんの幸せオーラを力に」といじられた。

橋之助も「幸せをお裾分けできるようにしたいです」とまんざらではなさそうな様子だった。