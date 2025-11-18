ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がア・リーグMVPを娘と共に喜びました。

マリナーズのカル・ローリー選手とMVP争いを続けていたジャッジ選手でしたが、自身初の首位打者（打率.331）、2年連続4度目の50号到達（53本塁打）、OPS1.145など輝かしい成績が認められ、30人いる記者から1位票を17票獲得し2年連続3度目のア・リーグMVPを受賞しました。

発表の時を妻や愛犬など家族で迎え、喜びを分かち合ったジャッジ選手。18日の自身のInstagramでは1月に誕生したばかりの娘のノラちゃんと楽しむ様子が投稿されました。

“BACK TO BACK AL MVP”と書かれたフォトスポットにノラちゃんが一人お利口に座っています。ノラちゃんの顔は公開されていなくジャッジ選手に抱かれた写真でも後ろ姿だったり、家族3ショットでもハートで隠されていましたが、家族みんなで楽しんだことがうかがえます。

ジャッジ選手は「2025年仕事はまだ終わっていない。世界中の素晴らしいファンの前で再び仕事に戻れることに興奮している。温かいご支援、ありがとうございます」とコメントしました。