俳優の吉田美月喜（22）が18日、都内で、ソフィ「生理からはじめるウェルネス習慣」プロジェクト発表会に登壇した。

ユニ・チャームが12月1日に新商品「ソフィ 経血で鉄不足チェックできるキット」を発売することを受け、ブランドアンバサダーの吉田は鮮やかなピンクのワンピース姿で登場。トークセッションでお悩み相談を行った。

女性の約8割が朝から疲れを感じる一方で、原因として鉄分不足・貧血を疑うのは約2割にとどまるという調査結果が明らかに。吉田も「生理2日目とか3日目とか、よく寝ているはずなのに朝すっきり起きられなかったり、機敏な動きが取れなかったりする」と共感。出血で鉄が不足すると、脳に酸素を運搬する力が低下すると聞き「鉄分、大事だなっていうのはよく聞きます。無理をしない程度に意識してとりたい」と話した。

また「生理前に心が不安定というか、なんとなくモヤモヤして、そんな自分に対する焦りも出てきてしまったりする」と、月経前症候群（PMS）への対策を質問。自身もアプリで生理周期の把握に努めており「毎日記録してグラフで見ると、このくらいの時期にこういう気持ちになるんだなというのが分かる」と明かした。

生理やホルモンの揺らぎによる不調を感じる女性は多いが、受診はハードルが高いと感じる人もいる。吉田は「私もこんなささいなことで病院に行っていいのかなと思ってしまったりする。自宅で手軽に状況を知れるのはありがたい」とチェックキットの利便性を挙げ、「生理は自分のものであって、人と同じということは全くない。まず自分を知って、運動や睡眠、鉄分を補うとか、自分なりの対策を見つけていきたいなと思いました」と話した。