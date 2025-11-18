蛯原友里の双子妹・蛯原英里「“無理しない腸活”にちょうどいい」ヘルシーおやつ紹介「栄養満点」「簡単で真似したい」と話題
【モデルプレス＝2025/11/18】モデルの蛯原友里の双子の妹でチャイルドボディセラピストの蛯原英里が11月17日、自身のInstagramを更新。手作りおやつを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人モデルの双子妹「子どもが喜びそう」簡単ヘルシーおやつ披露
英里は「スーパーでおいしそうなさつまいもを発見」「おやつに“さつまいもスティック”を作りました！」とつづり、スティック状に切ったさつまいもを揚げて、砂糖や塩を軽く振りかけた1品を紹介。「食物繊維もヤラピン（腸をサポートする成分）も豊富で、“無理しない腸活”にちょうどいいおやつ」と続けている。
また「お姉ちゃんは塩派、弟は砂糖派」「また食べたいとリクエストされた」と子どもたちの反応も添えて、長男が美味しそうに頬張っている動画も公開している。
この投稿には「色が綺麗」「子どもが喜びそう」「簡単で真似したい」「栄養満点」「ヘルシーなおやつ」「さつまいもアレンジ知りたい」「長男くん大きくなってる」などの反響が寄せられている。
英里は、2004年に一般男性と結婚し、2014年8月6日に第1子となる女児を出産。2018年9月21日に自身のブログを通じて第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
◆蛯原英里、腸活手作りおやつを紹介
◆蛯原英里の投稿に反響
