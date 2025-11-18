ミセス大森元貴、“イルミデート”報告 写真公開に反響相次ぐ「ずっとラブラブでいてください」「幸せな絡み」の声
【モデルプレス＝2025/11/18】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が11月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。嵐の二宮和也と“デート”したことを伝えた。
【写真】29歳人気歌手、イルミデートのお相手を顔出し公開
この日、大森は「お仕事の話だったり デートだったり」と添えて、イルミネーションをバックにピースを決める二宮の写真を投稿。すると二宮はこの投稿を引用しながら「とぅっとぅーきーとイルミデートで大横転」とコメントしていた。
大森は2023年6月に出演した日本テレビ系『バズリズム02』（毎週金曜日深夜0時59分〜※この日は深夜1時34分〜）で、二宮主演の映画『ラーゲリより愛を込めて』（2022年公開）の主題歌『Soranji』を担当した関係で「嵐の二宮さんとご一緒する機会」があったと告白。「二宮さんのラジオかなんかで、元々僕らのことを聴いてくださっている」と知っていた大森は「（Mrs. GREEN APPLEの楽曲を）カバーしてくださってる」と二宮がMrs. GREEN APPLEのファンと公言していたこともあり、本人と会うことに。そのときに「連絡先を交換させていただいて、この前2人きりでご飯に行きました」と、二宮と2人で中華料理を食べにいき、仲を深めたと明かした。
他にも撮影スタジオが隣だった際に二宮から差し入れをもらったことや、二宮率いるYouTubeチャンネル（よにのちゃんねる）にゲスト出演するなど、交流をオープンにしている。
この投稿には「幸せな絡み」「安心感すごい」「ずっとラブラブでいてください」「素敵なカップル」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大森元貴、嵐・二宮和也とデート報告
◆大森元貴の投稿に反響
