元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が１８日、都内で行われた化学メーカー・カネカのイベント「すすむチカラｐｒｅｓｅｎｔｓ 今日から始める筋肉ケア習慣」に、夫で元サッカー日本代表ＧＫの本並健治氏と出席した。

丸山は選手時代のトレーニングについて「（地元の）大田区の端から端まで坂を見つけて、とにかく坂を走っていた」と回想。本並氏にお気に入りの坂を聞かれると、同区の「闇（くらやみ）坂」を挙げ「急激に曲がってカーブする。走って筋肉が喜んでいるのを感じていた」と独特の表現を交えた。

現役を引退してから９年がたち「サッカーしていたのを忘れてる」。運動不足に加え、４０歳を超えて「選手の時の気持ちだけで動いちゃうと体が全然ついてこない。娘に呼ばれて振り返ったときに足を肉離れしちゃう」と筋肉の衰えを明かした。

一方の本並氏は、引退後２０年以上たった現在も腹筋・背筋・腕立て伏せを毎日各１０００回こなす。体重変動がないと胸を張る本並氏に、増量が悩みの丸山は「嫌な旦那だな」とチクリ。「散歩していて私が転んだら普通は助けるのに、ずっと笑ってるんですよ」とクレームを入れた。

それでも「子供が本当にトカゲぐらい動くんですよ。そのトカゲを捕まえようとすることでトレーニングしてる気になってる。あと、本並さんが毎日トレーニングしてるのを見てその気になってる」と“妄想トレ”も明かした。

丸山は本並氏と２０２０年に結婚。２３年２月には第１子となる女児を出産している。