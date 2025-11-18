スノーボードのビッグエア（BA）とスロープスタイル（SS）の日本代表が１８日、オーストリア・スチューバイでの雪上合宿を終えて羽田空港に帰国した。

男子で来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪金メダルを目指す荻原大翔（ひろと、ＴＯＫＩＯインカラミ）は合宿で五輪のＳＳを見据え、縦回転の大技を習得し「いい練習ができた。すごい良かった」と手応えを語った。６月頃の練習中に「思いつき。今日やってみよう」と数を踏んできたという。五輪開幕まで約２か月半。「これから打ち慣れて、五輪の時のＳＳでしっかり出せたらいいと思います」と見据えていた。

１月のＢＡのＸゲームで、世界で初めて６回転半する超大技「バックサイド２３４０メロン」を決めて優勝した。９月にはギネス世界記録として正式に認定された。吉報はインスタグラムで公式からのダイレクトメッセージ。「インスタのＤＭで届き、こんな感じなのか」とまさかの手段に驚いた。正式認定には「ヤバって思って。小学生の時に図書館でギネスブックの（本）を見てきた…あれを取れたのか！ うれしいな」と実感がわいてきた。さらに「次は７回転、７回転半と自分が（世界記録を）取れたらいい」と意欲満々だった。

昨季から始まった来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪の選考レースでは、好位置につける。五輪シーズンは、２７〜２９日のＢＡのＷ杯（中国・張家口）で開幕。“スピンマスター”は「緊張はすると思うけど、しっかりやることができたら。今年は抑えずに攻めて戦っていきたい。（五輪で）７回転にトライしてみたい。世界初で金メダルを取ったら、めっちゃ気持ちいいんで、そこは狙っています」と腕をまくった。