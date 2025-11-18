【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円



先週のまとめ

先週のメキシコペソ円は、他のクロス円と同様に円安基調の継続に支えられ、またメキシコ中銀のタカ派的な姿勢が継続するとの観測から、堅調な上昇を見せ、高値圏を更新。14日の円高局面で8円35銭前後へ調整の場面もすぐに戻すなど、地合いの強さが見られた。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8.50 心理的節目 8.60

- **サポート**: 8.30 8.20



RSI (14) 週を通して65～75付近で推移しており、買われすぎの領域にはあるものの、急激な過熱感はない

MACD MACDラインとシグナルラインは、ゼロラインを上回っている



トレンド 緩やかで安定した上昇トレンドが継続



今週のポイント

メインシナリオ、引き続き上値トライも警戒感

米国との関係への警戒感が広がっている。トランプ政権の麻薬問題でのメキシコへの厳しい目が重石となり、週明けは売りがやや目立つ。きちょは円安。構造的な円安圧力と、ペソの持つ高金利通貨としての魅力が続く限り、8円台後半を目指す展開



代替シナリオ 利下げへの動きを警戒

インフレ動向や中銀関係者の発言によって利下げへの動きを警戒



今週の主な結果と予定



11/21 21:00 実質ＧＤＰ（確報値） （2025年 第3四半期） 予想 -0.3% 前回 -0.3% （前期比）

11/21 21:00 実質ＧＤＰ（確報値） （2025年 第3四半期） 予想 -0.2% 前回 -0.2% （前年比）

