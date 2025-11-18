【通貨別まとめと見通し】スイス円



先週のまとめ

先週のスイス円は、他のクロス円と同様に円安基調の継続に支えられ、強い上昇を見せ、史上最高値圏を更新。スイス中銀がインフレ抑制のためにフラン高を許容している（あるいは誘導している）との観測が根強く、フラン高に寄与。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 196.00 197.00-198.00 短期的目標水準

- **サポート**: 194.50-195.00 193.50



RSI (14) 80近辺（もしくはそれを超える）水準にあると想定され、極度の買われすぎ

MACD 強い上昇モメンタムを維持



トレンド 非常に強い上昇トレンドが継続



今週のポイント

メインシナリオ、引き続き上値トライ

円安基調が続く限り、195円台後半から200円を目指す展開を予想。SNB関係者の発言がフランの強弱を左右：



代替シナリオ 安全資産としての動きが加速

安全資産の側面も持つため、市場全体のリスクオフ（地政学的緊張、株価急落など）の局面では、フラン買いが強まり円安と相まってさらに上昇する可能性



今週の主な結果と予定



11/17 16:30 鉱工業生産指数 （2025年 第3四半期） 結果 2.4% 前回 -0.1% （前年比）

