【通貨別まとめと見通し】スイス円
先週のまとめ
先週のスイス円は、他のクロス円と同様に円安基調の継続に支えられ、強い上昇を見せ、史上最高値圏を更新。スイス中銀がインフレ抑制のためにフラン高を許容している（あるいは誘導している）との観測が根強く、フラン高に寄与。
テクニカル分析
- **レジスタンス**: 196.00 197.00-198.00 短期的目標水準
- **サポート**: 194.50-195.00 193.50
RSI (14) 80近辺（もしくはそれを超える）水準にあると想定され、極度の買われすぎ
MACD 強い上昇モメンタムを維持
トレンド 非常に強い上昇トレンドが継続
今週のポイント
メインシナリオ、引き続き上値トライ
円安基調が続く限り、195円台後半から200円を目指す展開を予想。SNB関係者の発言がフランの強弱を左右：
代替シナリオ 安全資産としての動きが加速
安全資産の側面も持つため、市場全体のリスクオフ（地政学的緊張、株価急落など）の局面では、フラン買いが強まり円安と相まってさらに上昇する可能性
今週の主な結果と予定
11/17 16:30 鉱工業生産指数 （2025年 第3四半期） 結果 2.4% 前回 -0.1% （前年比）
