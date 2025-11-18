ËÜÊÂ·ò¼£¡¢1Æü¤Ç¶¼°Ò¤Î¶Ú¥È¥ì²ó¿ô¡¡5Ç¯¤ÇÏÂ¼¼¤Î¾ö¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¡¡´Ý»³·ËÎ¤Æà¡ÖÍÎ¼¼¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÊÂ·ò¼£¡Ê61¡Ë¡¢ºÊ¤Ç¸µ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Í¥«¡Ø¤¹¤¹¤à¥Á¥«¥épresents º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¶ÚÆù¥±¥¢½µ´Ö¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Ö¥é¥Ö¡Á¡ª¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ëËÜÊÂ·ò¼£¡õ´Ý»³·ËÎ¤ÆàÉ×ºÊ
¡¡¸½Ìò°úÂà¸å¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Âç¹¥¤¤ÊËÜÊÂ¡£¸½ºß¤â81¥¥í¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÂÎ·¿¤â°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¼È¾¿ÈÃæ¿´¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÊ¢¶Ú¡¢ÇØ¶Ú¡¢ÏÓÎ©¤Æ¤òËèÆü¡¢1Æü¤Ç1000²ó¤º¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤ÈËÜÊÂ¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢´Ý»³¤Ï¡ÖÏÂ¼¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾ö¤¬¡ËÇí¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ü¥ä¤¯¡£5Ç¯¤Ç¾ö¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç´Ý»³¤Ï¡ÖÏÂ¼¼¤òÍÎ¼¼¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£1¥ö·î¡¢2¥ö·î¸å¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡È¶ÚÃù¶â¡É¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ø±é¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
