¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¡ÊÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¥ê¥ê¡¼¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ø³ª¼è¸©¥¦¥§¥ë¥«¥Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÈ¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÅß¡¢Ä»¼è¤ÎPR¤òÃ´¤¦2¿Í¤Ï¡¢¤½¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤ËØ³Á³¤È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¨¤¤¡Ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸å¤ÎÊ¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤¿À¹»³¿¸ÂÀÏº
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÄ»¼è¸©¤ÎÊ¿°æ¿¼£ÃÎ»ö¤¬Æ±ÀÊ¡£Ê¿°æ»á¤Ï¡Ö¤ªÁª¤Ó¤·¤¿¤Î¤Ï³ª¼è¤ÇPR¤¹¤ëÃæ¡¢¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ë¡È¤È¤ê¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¿¤á¡¢µ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£À¹»³¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¤¦¤¹¤¤´Ø¤ï¤ê¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥ê¥ê¡¼¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤ÈÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä»¼è¸©¤Ï¡¢¥«¥Ë¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌ¤ä¾ÃÈñÎÌ¤¬ÆüËÜ°ì¤Ç¡Ö5¤Ä¤Î¥«¥ËÆüËÜ°ì¡×¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÄ»¼è¸©¡á¥«¥Ë¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤µ¤é¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2014Ç¯¤Ë¸©Ì¾¤ò¡È³ª¼è¸©¡É¤È¤·¤ÆPR¤·¡¢ËèÇ¯¡Ö³ª¼è¸©¥¦¥§¥ë¥«¥Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ò³ª¼è¸©¡Ö³ª¼è¤ê¥º¡×¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÅß¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤¹¤ë¡£
