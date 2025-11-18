日本時間午後３時半から高市首相と植田日銀総裁が初めて会談する。前日に７－９月期の日本の国内総生産（ＧＤＰ）１次速報値が発表されており、６四半期ぶりのマイナス成長になっていた。こうした状況を受け、高市首相から日銀の早期の追加利上げは望ましくないとの考えが示されるようであれば、円が売られる可能性がある。



また、日本時間１９日午前０時には８月の米製造業受注の発表も予定されている。大方の予想は前月比１．４％増となっており、前月比では３カ月ぶりに増加するとみられている。



さらに、このあとの海外市場では、欧英米の中銀関係者が発言する。日本時間午後６時半にペレイラ・ポルトガル中銀総裁が講演、同午後８時にドレンツ・スロベニア中銀暫定総裁が記者会見、同１９日午前０時半にバー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演、同１９日午前１時にバーキン米リッチモンド地区連銀総裁が講演、同１９日午前２時にディングラ英金融政策委員会（ＭＰＣ）委員が講演を行うことになっている。



