お笑い芸人のコウメ太夫（53）が17日放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）にゲスト出演。息子について語った。

この日は「芸人の子育てを考えようSP」と題し、子供を持つ芸人が登場した。コウメ太夫は現在「息子が18になりまして」と言い、番組には3520円の領収書を提出し「大事な1人息子の夢を応援するために買った参考書代ですね」と説明した。

2000年代に一世を風靡（ふうび）したコウメ太夫は私生活では息子も誕生し幸せの絶頂にいたというが、わずか2年後、妻と離婚。追い打ちをかけるように仕事も激減した。

離婚した当時について「仕事が全然、本当になくなっちゃって。収入もほとんどなくなっちゃった感じになっちゃいまして。離婚とかをきっかけに本当、人間不信になっちゃいまして。相当心も擦り減っちゃって、頭の中おかしくなりそうな気がする時もあって」と振り返った。

その際「息子の存在がいて、寂しさとかそういうのを本当に紛らわさせてくれるというか。彼がいたから僕むちゃくちゃ癒されて。精神的にだいぶ癒されまして」とコウメ太夫。素顔で息子を肩車する写真も披露した。

「あと彼小さいうちなんですけれども、抱っこしている時に、なんか自分の胸元に口を近づけてきて。おっばいとか吸ってこようとするんですよ。小さいんで」との思い出を明かすと「子供を寂しくさせたらダメなんだろうなと思って」と続けた。

自身も7歳の時に父を亡くしており、父としての在り方が分からず、子育てに自信をなくしていた時に「彼が一回怒ってきたことがあって」との出来事が。コウメ太夫が酒を飲んで酔い、「大きくなったらママのところに行っちゃうの」などと絡んだところ、息子が激怒したと言い「あ、これいかんな。こんなことを言っちゃいけないなと思って」と反省したという。

当時息子は「小学校6年から中1になりかける頃」だったとし、番組では10年前の子育ての様子を収めたVTRも公開した。

仕事をしながら料理、洗濯、学校に行かせるといったことが毎日だと話すと、MCの「千鳥」大悟も「凄いわ」と感心。

コウメ太夫は「とにかく息子に真っすぐ育ってほしいなというふうに思っていて。普段ネタやっている時は自身なさげというか、実際にいるんですけど、ただ家に帰った時だけは、父親として、叱るべきところは叱らなきゃいけないし。父親らしく頼られる存在でいたいなと思って。コウメ太夫とは違う顔でやっていますよね」と語った。

さらに「彼が好きなことをとにかくやって、自分の好きなことを伸ばしたらいいんじゃないかなっていうのは、彼にはよく言っています」と明言。自身は教育熱心な母親の方針で、家庭教師が7人いた時期もあったが「嫌になって何度もそういうの逃げだした時期もあって」と語り、「彼には好きなことをとにかくやりなさいっていう」と力を込めた。

現在息子は「今まさに受験勉強ですよ」とし、「中学生の時の成績とかも、学年で1番になっちゃったりとか」と目を細めた。そのため「数学なんですけど、頑張ってやっている息子のためにフォローしようかなと思ったのがこの参考書」と語った。

息子は将来は「数学に関わった先生とか教授」になりたいと話しているとも明かすと、大悟は「凄いな」「結局親父のその姿見てたから」と領収書を承認し、番組で代金を支払うことを約束した。