ジェラート ピケ×ピーナッツのコレクションに注目！家族全員でリンクコーデできるアイテムで冬を楽しもう♪
日々子育てに奮闘するパパママ、お疲れ様です。
ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」と「PEANUTS（ピーナッツ）」がコラボレーションした新作コレクション、もうチェックしましたか？
家族みんなでリンクコーデが楽しめる2つのテーマで展開される今回のコレクション。大人向けは「Before going to sleep」として、PEANUTSの仲間たちがベッドまわりで集まって遊んだり、シャツパジャマ姿でアイスを食べたりする“おやすみ前”の幸せな時間を描いた限定アート！そしてキッズ&ベビー向けは、スヌーピーの子犬時代「デイジーヒルパピーズ」がテーマになっています。
■大定番のジャガードニットシリーズに限定アートが登場
ジェラピケの定番ジャガードニットシリーズは、今回だけの特別デザイン。ブランドアイコンでもある“もこもこボーダー”を身体にあてて選んでいるスヌーピーや、ボーダーパーカを着たサリー・ブラウン、枕を持ってあくびをするスヌーピーなど、見ているだけで癒される「ジャガードパーカ」（1万2,980円）や、「ジャガードプルオーバー」（7,590円）、「ジャガードショートパンツ」（6,930円）。ふんわりとした着心地とゆったりシルエットで、おうち時間がもっと快適になりますよ。
メンズ向けの「HOMME ジャガードプルオーバー」（8,140円）と「HOMME ジャガードロングパンツ」（8,140円）は、オフホワイトとチャコールグレーの2色。さらに今季は「KIDS ジャガードプルオーバー」（6930円）、「BABY ジャガードプルオーバー」（6,930円）、ペット用の「CAT＆DOG ジャガードプルオーバー」（6,270円）まで幅広くラインナップ。家族全員でのリンクコーデを楽しめます。
■おやすみ前の日常を描いたカットソーシリーズ
「ワンポイントロンT」（6,160円）や「HOMME ワンポイントロンT」（6,490円）には、ルームウェアを選んだり歯磨きをしたりするスヌーピーや、もこもこのボーダーパーカを着て遊んでいるペパーミント パティなどのオリジナルアートが描かれています。
メンズアイテムの「HOMME オリジナルアート 総柄ロングパンツ」（7,920円）には、枕で気持ちよさそうに寝ているスヌーピーや、アイスを食べているチャーリー・ブラウン、枕投げしているペパーミント パティなど、おやすみ前の時間を思い思いに過ごす仲間たちを総柄で表現。「ワンポイントロンT」と合わせて、パパママでおそろいコーデにするのもおすすめです。
■レインボーストライプが目を引くシャツシリーズも！
5色のレインボーストライプが華やかな「レインボーストライプネルシャツ」（8,910円）と「レインボーストライプネルロングパンツ」（8,580円）。ふかふかの枕を持って、あくびをしながらベッドへ向かうスヌーピーの大胆なプリントがポイント。なめらかなレーヨン混ネル素材で、肌触りも抜群です。
■みんながベッドの周りに大集合！裏毛シリーズ
スヌーピーやサリー・ブラウンなど、おなじみのキャラクターがベッドの周りに大集合した、見ているだけでHAPPYな気分になれるアートをあしらった「ワンポイント裏毛プルオーバー」（6,710円）。カジュアルなアイテムなので、お散歩や旅行先でのワンマイルウェアとしても活躍しそう！
■スヌーピーの子犬時代「デイジーヒルパピーズ」が初登場！
キッズ＆ベビーライン初のPEANUTSコラボとなる今回、特別に登場したのがスヌーピーと5きょうだい（オラフ、スパイク、アンディ、マーブルズ、ベル）の子犬時代を描いた「デイジーヒルパピーズ」デザイン。ころんと丸いフォルムとあどけない表情が、思わず抱きしめたくなるかわいさです！
注目は、スヌーピーとアンディの毛並みまで再現したこだわりのニットアイテム。「KIDS スヌーピーパーカ」（1万120円）や「BABY スヌーピーロンパース」（9,900円）は、くりくりとカールした毛並みが特殊な生地で表現されているんです。「KIDS アンディパーカ」（1万340円）や「BABY アンディロンパース」（9,900円）は、少し毛足の長い糸で編み上げふわふわの肌触りに。
「BABY キャップ」（3,190円）や「BABY ソックス」（3,520円）、「KIDS ルームシューズ」（5,390円）など、トータルコーディネートを楽しんで！
■人気の“ベビモコ”素材でボーダー＆きょうだいシリーズ
ふんわりやわらかな肌ざわりの“ベビモコ”素材と人気のボーダーデザインを組み合わせた「ベビモコプルオーバー」（5,940円）と「ベビモコロングパンツ」（5,940円）。スヌーピー（ミックス）、アンディ（ベージュ）、ベル（ピンク）の3キャラクター展開で、きょうだいでのおそろいコーデも実現。アンディ（ベージュ）は松坂屋名古屋店とオンライン限定カラーなので、気になる人は要チェック。
“ベビモコ”素材を使った、スヌーピーとそのきょうだい（ベル、アンディ、スパイク、オラフ、マーブルズ）のシリーズも充実。「ベビモコベスト」（8,690円）には6きょうだいがアップリケで施されていたり、カラフルなボタンもポイントに。「ベビモコスリーパー」（6,930円）は、肩や股下をボタンで閉めることができるので、寝ている間に布団を蹴ってしまう子どもの寝冷え防止にもおすすめ。
6きょうだいがカラフルなおもちゃで遊ぶ姿を描いた総柄デザインの「BABY 新生児 総柄2WAYオール」（5,940円）や「総柄ロングパンツ」（4,620円）も登場。2WAYオールは袖と裾が絞ってあるので、活発に動いてもめくりあがりにくく、着崩れを防いでくれる。手頃な価格の「総柄スタイ」（2,640円）は、プチギフトにも喜ばれそう。
■デイリー使いできる雑貨たち
ママ向けの実用雑貨も充実のラインナップ。「総柄母子手帳ケース」（Sサイズ：4,620円〜Lサイズ：5,720円）は用途に合わせて選べる3サイズ展開。「おむつポーチ」（5,940円）はダブルジップで開閉しやすく大容量、「おむつシート」（4,620円）はコンパクトに折りたためる優れもの。すべて抗菌防臭の裏地を採用し、汚れてもサッと拭ける実用的な仕様になっています。
パピー特有のふわふわとした毛を頭部にあしらった「BABY スヌーピーパペット」（5,940円）は、手足がしっかりついていて、座らせたり一緒に遊んだりすることができます。
■おやすみ前をトータルコーディネートできる寝具シリーズ
お部屋のアクセントにもぴったりな「ジャガードピローケース」（6,380円）や「ジャガードマルチカバー」（1万3,640円）、「裏毛クッションカバー」（4,620円）など、ウェアとおそろいでコレクションしたくなる寝具アイテムも登場。「総柄寝具3点セット」（シングル：1万3970円）や「総柄ロングピロー」（5,940円）で、おやすみ前の時間をトータルコーディネートしてみて！
■雑貨やカフェコラボも見逃せない！
日常使いできる雑貨も充実。「ジェラートチャーム」（5,390円）や「バンスクリップ」（4,620円）、「総柄ポーチ」（4,950円）、「トラベルポーチ」（6,820円）、「トートバッグ」（4,620円）など、おうち時間だけでなくおでかけの時もPEANUTSの仲間たちと一緒に過ごすことができます。
全国のジェラート ピケ店舗や、「gelato pique」オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、USAGI ONLINEで販売中。
手頃な価格のスタイから、家族全員でリンクコーデが楽しめるパーカまで、幅広い価格とサイズ展開が魅力の今回のコラボレーション。特に初登場の「デイジーヒルパピーズ」デザインは、出産祝いやクリスマスギフトにも最適です。人気アイテムは早期完売必至なので、早めにチェックして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
文＝レタスクラブ編集部K
