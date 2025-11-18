Åìµþ¤ÎÆ£¸¶½ñÅ¹¼ÒÄ¹¤ËÊ©¤¬·®¾Ï¡¡¥Ö¥í¡¼¥Ç¥ë¤ÎÂçÃø¤Ê¤ÉËÝÌõ½ÐÈÇ
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÎò»Ë²È¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¡¦¥Ö¥í¡¼¥Ç¥ë¤ÎÂçÃø¡ÖÃÏÃæ³¤¡×¤Ê¤É¿ÍÊ¸½ñ¤Î´©¹Ô¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½ÐÈÇ¼Ò¡¦Æ£¸¶½ñÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤ÎÆ£¸¶ÎÉÍº¼ÒÄ¹¡Ê76¡Ë¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤¬·Ý½ÑÊ¸²½·®¾Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥¨¤òÂ£¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢Æ±½ñÅ¹¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£½ö·®¼°¤ÏÍèÇ¯ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï1989Ç¯¤ËÆ£¸¶½ñÅ¹¤òÁÏ¶È¡£¥Ö¥í¡¼¥Ç¥ë¤äÎò»Ë¿Í¸ý³Ø¼Ô¤Î¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥È¥Ã¥É¤µ¤ó¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃÎ¼±¿Í¤ÎÃøºî¤òËÝÌõ¡¦½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¿¡£97Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÃÏÃæ³¤¡×¤ÎÆüËÜ¸ìÌõ´©¹Ô¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÆ±·®¾Ï¥·¥å¥Ð¥ê¥¨¤ò¼õ¾Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤è¤ê¹â°Ì¤Î¼õ¾Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖË¾³°¤Î´î¤Ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£