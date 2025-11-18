ドジャースの山本由伸投手が１６日、自身のインスタグラムに愛犬の写真を投稿。名前がカルロス（Ｃａｒｌｏｓ）だと明かした。迎えいれて１年たつ保護犬で、無防備で愛嬌たっぷりの寝顔の写真などを公開。この投稿には７３万件を超える「いいね！」を記録し、チームメイトのロハスが「Ｃａｒｌｉｔｏｓ（※カルロスのスペイン語） 、ヨシ、彼に会いたいよ♥」、クラインも「彼すっごいハンサムだね」、ロブレスキーも犬のマーク３つで反応するなど、反響が広がっている。

山本は昨年８月にドッグシェルターにいるカルロスにビデオ映像で出会ったそうで、「彼は優しくて、のんびりしていて、散歩、昼寝、ご飯が大好きです」と紹介。「Ｃａｒｌｉｔｏｓと一緒にいれて幸せです」とつづった。ストーリーズでは「友達はデコピン」と自己紹介した。

カルロスは今年２月、アリゾナでのスプリングキャンプで、大谷翔平投手が芝生でデコピンとボール遊びなどをしていた際、途中から合流。大谷とも仲良しな姿が注目を集めていた。

今回の山本の投稿には「８枚目カルロスくん可愛すぎる」「８枚目の表情最高ｗｗ」「最後ｗｗｗｗ」「最後の寝顔 可愛い過ぎて愛おしいですね！」「最後のお写真、吹き出しちゃいました 可愛い」「無防備に変顔で寝られるのもハッピーだからですよね♥」「寝顔が平和そのもの」「安心しきってる顔」「寝顔が凄すぎてウケる 可愛がってもらってるんだね」と最後の８枚目の写真で半分白目をむいたようにフガ〜っと寝ている姿にキュンキュンの声が殺到。米ファンからはスペイン語の書き込みも多く、ほかにも「ＯＭＧ すっごく可愛い」「ＯＭＧ！！！」「保護して（助けて）くれてありがとう」などの声も届いている。