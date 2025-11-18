連日、クマの目撃が相次ぐ山形県内。

【写真を見る】けさも目撃された "柿の木" に登るクマ クマ目撃数はすでに去年11月の「80倍」...爆増するクマの目撃（山形）

県内ではけさもクマの目撃が相次いでいて、市や警察が注意を呼びかけています。

きょう午前７時５０分ごろ米沢市芳泉町の芳泉大橋付近でクマ１頭が目撃されました。クマは柿の木に登っていたということです。

その後、クマの行方は分かっていません。

芳泉町では、きのう午前１０時ごろにもクマ１頭が目撃されています。

また、きょう午前７時ごろには飯豊町添川でクマ１頭が、午前８時半ごろには村山市楯岡笛田で親子とみられるクマ２頭が目撃されていて、市や警察が警戒を呼びかけています。

■クマの目撃件数 なんと「８０倍以上」

県によりますと、今年１１月１日～９日までのクマの目撃件数は１６２件となっています。去年１１月「１か月間」の目撃数がわずか２件。数字の上では８０倍以上に。まさに爆発的な増加です。

また、今月９日現在の今年のクマの目撃件数は２２５７件にのぼります。去年１年間で目撃された数は３４８件で、今年はすでにおよそ６.５倍となっています。

冬眠に向けクマも活発に動く時期となっていて県は注意を呼びかけています。