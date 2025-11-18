11月18日のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第37話に、俳優の柄本時生が登場し、注目を集めている。

ヘブン（トミー・バストウ）に「『ビア（ビール）』を買っておいてほしい」と頼まれたトキ（郄石あかり）。だが、『ビア』が何か分からず悪戦苦闘する。錦織（吉沢亮）に言われた薬屋に行ってみると、店主の山橋（柄本時生）は「これかな？」とビールを差し出して……という話が展開した。

この新キャラの登場に、Xでは

《へーばけばけに柄本時生！夫婦共演だったのか》

《あれ？おなみさん薬屋のご主人とご結婚されたの？ばけばけ婚？》

など、驚く声が多数あがっている。

「時生さんと俳優のさとうなほみさんは、11月13日に結婚を発表しました。さとうさんは『ばけばけ』に、遊女の『なみ』として出演しています。時生さんはこの日が初登場ですが、今後も何度か登場するでしょうし、ひょっとして夫婦での共演シーンもあるかもしれません」（芸能記者）

時生は父が柄本明、母が故・角替和枝さん、兄が柄本佑という芸能一家。兄・佑の妻は安藤サクラで、その両親は奥田英二と安藤和津だ。時生は女優の入来茉里と2020年に結婚したが、2022年に離婚している。

一方、さとうは、バンド「ゲスの極み乙女」では「ほな・いこか」としてドラムを担当。2017年からは女優としても活動している。25歳で結婚し、その後、離婚したことをテレビ番組で明かしている。

ともに再婚という時生夫妻だが、親密ぶりは以前から報じられていた。

「お2人の馴れ初めは明らかにされていませんが、2023年、アパレルブランドのモデルを一緒に務めたのが、きっかけではないかといわれています。その後、2024年のドラマ『錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜』（テレビ東京系）でも共演しています。また、2025年2月には『女性セブン』がふたりの熱愛をキャッチしています。なので『ばけばけ』がきっかけというわけではありません」（同前）

いまや芸能界きっての“おしどり夫婦”といわれる兄・柄本佑と安藤サクラのように、理想的な関係を築いてもらいたいものだ。