Snow Man目黒蓮『SHOGUN 将軍』シーズン2出演決定！オーディションで役を射止め「本当に夢のようです」

Snow Manの目黒蓮が、ディズニープラスにて配信されるドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』シーズン2に新キャストとして参加することが発表となった。

■全米各賞を総ナメする話題作『SHOGUN 将軍』

戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説『SHOGUN』が、『トップガン マーヴェリック』の原案を手掛けたジャスティン・マークスや、名優・真田広之らハリウッドの製作陣により、ディズニー傘下のFXが手掛けるドラマシリーズとして誕生した『SHOGUN 将軍』。

配信開始されるやいなや、その重厚で圧倒的な世界観が社会現象を巻き起こした本作は、米国テレビ界のアカデミー賞とも言われる最高峰の賞・第76回エミー賞(R)にて、エミー賞(R)史上最多18部門を制覇。さらに、第82回ゴールデングローブ賞(R)では4部門を受賞し、全米各賞を総ナメするなど、大きな話題を集めた。

シーズン2では、真田広之が吉井虎永役を続投するのに加え、エグゼクティブ・プロデューサーに昇格することが決定。2026年1月より、バンクーバーにて撮影開始となる。

■目黒蓮が演じるのは、新キャラクターの和忠

このたび、シーズン2の新キャストとして、Snow Manの目黒蓮の参加が発表された。

目黒は、常に音楽チャートを席巻しているSnow Manとしての活躍と並行して、俳優としても日本のエンターテインメント界を第一線で引っ張る人物。近年では、ドラマ『silent』（2022年）や、映画『月の満ち欠け』（2022年）などでその演技力が高く評価され、数多くの映画・テレビ作品で受賞歴を持つ。さらに、Snow Manが出演するトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man ／完全版-Traveling with Snow Man-』もディズニープラスで独占配信中。現在はファッションハウス・フェンディのグローバルアンバサダーを務めている。

目黒が演じるのは、シーズン2で初登場となる和忠（かずただ）役。オーディションで、見事に役を射止めた。詳しい役どころや設定などはまだ非公表。今後の続報に注目だ。

すでにシーズン2の新キャストとして発表されているのは、水川あさみ（綾役）、窪田正孝（日向役）、金田昇（秀信役）、榎木孝明（伊藤役）、國村隼（郷田役）。さらに、シーズン1からの続投となるキャストに、主人公・虎永役の真田広之、英国人航海士・按針役のコズモ・ジャーヴィス、落葉の方役の二階堂ふみ、戸田広勝役の阿部進之介、樫木央海役の金井浩人、桐の方役の洞口依子、マルティン・アルヴィルト司祭役のトミー・バストウ、吟役の宮本裕子、佐伯信辰役の奥野瑛太、お菊役の向里佑香ら、豪華キャストの面々。

目黒が演じる和忠という人物が、この中でどんな存在感を発揮するのか、期待が高まる。

これまでに描かれたシーズン1では、虎永が、太閤亡きあと、自分以外の五大老との生き残りを懸けた熾烈な駆け引きを繰り広げた。そんななか、得体の知れない西洋の怪しげな船が遭難し伊豆に流れ着き、乗船していたイギリス人航海士ジョン・ブラックソーン（のちの按針）は、虎永に世界情勢や西洋の戦術を教え、100年に一度の大きな戦に虎永が勝利するために貢献したのだった。

そして、10年後が舞台となるシーズン2では、運命が複雑に絡み合う、異なる世界から来たふたりの男たちの、歴史にインスピレーションを得た物語が展開される。これらの登場人物の間で、どんなドラマが描かれるのか？

シーズン2に加え、シーズン3の制作も決定している戦国スペクタクルドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』。ハリウッドが描く驚異的なスケールと臨場感に溢れ、観る者すべてを圧倒する本作は、ディズニープラスのスターにて全話独占配信中だ。

■Snow Man目黒蓮（和忠役）コメント