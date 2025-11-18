timeleszの寺西拓人が、11月19日発売の雑誌『フィガロジャポン』2025年1月号（増刊版）の表紙および誌面に登場。寺西が本誌に登場するのははじめて。グレーのセットアップにハイジュエリーを纏った、美しく研ぎ澄まされたビジュアルが話題を集めている。

【画像】モードファッションに身を包んだ寺西拓人／きれいめもラフも似合う寺西拓人

■寺西拓人、グレージャケット×ハイネックの気品あふれるスタイル

寺西は落ち着いたグレートーンのジャケットに、ハイネックデザインのトップスをレイヤード。肩に掛けたジャケットのシルエットが端正で、パンツにインしたトップスの高いネックラインに並ぶボタンが縦ラインを美しく強調している。シンプルな色味の中で、手元の腕時計やジュエリーが控えめに輝き、視線を惹きつける洗練された佇まいに仕上がった。

ウェット感のあるセンターパートのヘア、ナチュラルで透明感のある肌、凛としたまっすぐな眼差し。時計＆ジュエリー特集にふさわしい“静かな存在感”を放つビジュアルだ。

投稿文では「2025年、人生が一転したといっても過言ではない経験をし、主演映画の公開も控える寺西に、心境を聞くと同時にその魅力、優しさの原点を探る」と誌面内容にも触れられている。

SNSには「麗しい」「こういう上品スタイリングのてらちゃん欲してた」「気品あふれる着こなしで素敵」「この衣装で首が余ってるのすごい」「圧倒的な美にやられた」「凛としててうっとり」「貴公子すぎる」「かっこよすぎて直視できない」など、称賛の声が相次いでいる。

■きれいめもラフも似合う寺西拓人