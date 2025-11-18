43歳・安田美沙子、美スタイル全開のウェアでハーフマラソン出場を報告「ランニング着が1番似合う」「楽しそうな笑顔が最高」
タレントの安田美沙子（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。同日に東京・港区内で開催された『MINATOシティハーフマラソン2025』にゲストランナーとして出場したことを報告し、美スタイル際立つランニングウェアで大会当日のショットを披露した。
【写真】「ランニング着が1番似合う」“お腹チラリ”＆美スタイル全開のウェアでハリー杉山と2ショットの安田美沙子
安田は「昨日は、MINATOシティハーフマラソンのゲストとして、ハリーくんとハーフを 最後尾からスタートするという、初体験！坂道が沢山あって。。坂道好きとしては、ペースもあがるし、フォームに力が入るし、最高のコースでした 大好きなコースになりました！」などと報告し、同じくゲストランナーで出場したタレントのハリー杉山（40）との2ショットや走りながらカメラに向かってポーズする様子など、さまざまな写真をアップした。
この投稿にファンからは「どれも素敵だけどランニング着が1番似合う」「ナイスラン 5キロ地点で安田さんに追い抜かれました 走る姿がかっこよかったです」「美沙子さんの楽しそうな笑顔が最高ですね」「綺麗で明るくていつも前向きな美沙子さん！私の励みです」「19キロ位で追い越され、頑張ってついていったら目標にしていた2時間切れました」などのコメントが寄せられている。
