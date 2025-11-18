TBSテレビ『最強スポーツ男子頂上決戦』柿谷曜一朗の欠場を発表「脚に違和感」「大事をとって」
TBSテレビ『究極の男は誰だ!?最強スポーツ男子頂上決戦』は18日、公式サイトを通じ、元サッカー日本代表・柿谷曜一朗が欠場すると発表した。
【写真】妻は…タレントの丸高愛実
イベントは、きょう18日に東京・有明アリーナで開催。芸能界を代表するスポーツ男子たちが、“最強”の称号をかけ、超過酷な対決に挑む。
サイトでは「本日11月18日（火）開催の『最強スポーツ男子頂上決戦』に出場を予定しておりました柿谷曜一朗さんは、脚に違和感があるため、大事をとって欠場することとなりました」と報告。「ご来場を楽しみにされていたお客様には、ご迷惑・ご心配をおかけいたしますこと心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
「なお、出場選手変更に伴うチケットの変更・払い戻しは承っておりません。重ねてご了承いただけますよう、お願い申し上げます」としている。
イベントは、きょう18日に東京・有明アリーナで開催。
■出演予定（※50音順）
出場選手
荒井陸
EIKI（MAZZEL）
大久保波留（DXTEEN）
柿谷曜一朗
雅久 （GAKU）（aoen）
キム・ジュノ
才川コージ
佐野岳
杉谷拳士
SEIYA（BUDDiiS）
ソンユン（n.SSign）
高柳光希（TBSアナウンサー）
チャンソン（2PM）
平野泰新（MAG!C☆PRINCE）
山本良幸
応援ゲスト
MAZZEL KAIRYU、SEITO
DXTEEN 谷口太一、田中笑太郎
aoen 優樹（YUJU）、礼央（REO）
BUDDiiS FUMINORI、MORRIE、SHOOT
n.SSign ハンジュン、ヒウォン
『SASUKE』山田勝己
イベントMC
古家正亨
