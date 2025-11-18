18日15時現在の日経平均株価は前日比1505.47円（-2.99％）安の4万8818.44円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は203、値下がりは1363、変わらずは42と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は298.82円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が167.46円、アドテスト <6857>が153.76円、フジクラ <5803>が62.67円、ＴＤＫ <6762>が39.86円と続いている。



プラス寄与度トップは電通グループ <4324>で、日経平均を2.81円押し上げている。次いで塩野義 <4507>が2.21円、日ハム <2282>が1.99円、花王 <4452>が1.57円、ネクソン <3659>が1.54円と続く。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は非鉄金属で、以下、電気機器、石油・石炭、機械、銀行、証券・商品と並ぶ。



※15時0分6秒時点



株探ニュース

