お笑いコンビ「オダウエダ」植田紫帆（34）の“衝撃写真”が披露され、ネットで話題となっている。

鬼越トマホーク・良ちゃんが、17日に自身のXを更新。「ウエダ… 嘘だろ…？ 悪魔と面白さと引き換えに取引したんか？」と投稿した。

写っていたのは大学時代の植田。大阪芸術大時代には落語研究会に所属しており、当時の高座名が「田舎家南果（いなかやぱいん）で、その高座の写真だったが、現在の“ぽっちゃり”した姿とは似ても似つかないスレンダーボディーだった。

植田は良ちゃんのXに反応。「契約して増やすタイプの悪魔あんまおりません！どっから見つけてきたんですか！」とツッコんだ。

植田は過去にバラエティー番組で、デビュー当時から「50キロ増えました」と明かしており、吉本興業ホームページのプロフィルには現在124キロと記されている。

この投稿には反響も続々。「同級生にいたら絶対好きになる雰囲気」「笑いと引き換えにとんでもないモンを手に入れた美少女」「か、かわいい…」「AIで作った？」「色気が凄い」などの声が上がっていた。