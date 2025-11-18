中国籍の男に在留資格外の業務をさせたとして、神奈川県警は１８日、同国籍で千葉県船橋市の鉄鋼資材販売業「ナンセイスチール」社長（５９）を、入管難民法違反（不法就労助長）の疑いで逮捕した。

捜査関係者によると、従業員約１００人に資格外活動をさせていたとみられる。

発表によると、社長は２０２３年４月〜今年７月、コンクリート圧送などの専門職の在留資格「特定技能１号」で来日した男（４６）に、在留資格に該当しない金属くずなどを買い取る同社相模原工場の工場長として不法就労させた疑い。調べに対し、「弁護士に聞いてから答える」と話しているという。

同社を巡っては、盗まれた電線ケーブルを盗品と知りながら買い取ったとして、男と別の作業員の男の計２人が盗品等有償譲り受けなどの容疑で逮捕、起訴されている。同社も盗品の買い取りを組織的に黙認したなどとして８月、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等収受）の疑いで書類送検された。

県警は、同社が外国人従業員に金属類の買い取りなどをさせて、少なくとも２０年４月〜２４年７月に１０００件以上の盗品の買い取りに関与したとみて調べている。