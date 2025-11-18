厚生労働省は、国民の生命を守るために重要な処方薬が供給不足に陥った場合に、製薬会社に増産や輸入を指示できる新制度の運用を２０日から始める。

重篤な病気の治療に用いる抗菌薬などを含む７５成分が対象となり、指示に従わない場合に企業名の公表が可能となる。医療現場に薬が安定的に供給される体制の構築を目指す。

厚労省は、重篤な病気の治療用で、多くの患者が使うといった重要な処方薬を安定確保医薬品と位置づけ、原薬の供給源を探す費用や、供給不足の解消に向けた増産にかかる費用などを支援してきた。

先の通常国会で成立した改正医薬品医療機器法などが２０日に施行されることに伴い、安定確保医薬品に従来より２５６成分多い７６２成分を指定、うち特に必要性が高い７５成分の確保に注力する。抗菌薬のほか、麻酔薬、免疫抑制薬、解熱鎮痛薬、抗凝固薬などが該当する。

新制度では、処方薬の出荷の停止や制限を予定する製薬会社に厚労省への報告を義務づける。その上で厚労省は、７５成分について、供給が不足した時、または不足が起きる可能性が極めて高い時に、その成分の薬を作る会社に増産や輸入を指示できる。人員を増やす、他の成分から切り替えて製造するといった増産の計画などを製薬会社に提出、実行してもらう。

供給不足を防ぐため、平時から原薬の仕入れ先を複数確保したり、在庫を備蓄したりする計画作りと、その実行も求められるようにする。製薬会社が正当な理由なく実行しない場合に厚労省は社名を公表できる。

中国にある原薬関係の製造拠点でのトラブルなどで２０１９年に国内で抗菌薬の供給が滞り、手術実施が危ぶまれる事態となった。２１年以降はジェネリック医薬品（後発薬）メーカーによる品質不正を発端に供給不足が処方薬全体で続く。

厚労省は２０日以降、生産性を高めるために他社と連携する後発薬メーカーに対し、設備整備などの費用を補助するための基金を設ける予定だ。各社に製造能力の向上を促し、増産指示の新制度と合わせて、供給不足を回避できる体制を作りたい考えだ。