「ついのすみか」は欠陥住宅だった――。

東京都世田谷区の分譲マンションで、販売から２０年が過ぎた後に施工不良が次々と見つかり、住民らが今年６月、建て替えを求めて訴訟を起こした。販売した不動産大手は建築の不備は認めつつ、建て替えを拒み、争う姿勢を示す。仮住まいでの生活を続ける住民は「慣れ親しんだ暮らしに戻りたい」と語る。（中村俊平）

販売から２０年後に

「思い出を積み重ねた『ふるさと』を奪われたようなものだ。マンション価格の高騰で、同じような物件を新たに購入することもできない」。住民でつくる管理組合の理事長・三身（さんみ）太郎さん（５５）はため息をつく。

問題のマンションは１９９８年に完成し、東急不動産（東京）が販売した「東急ドエル・アルス世田谷フロレスタ」（８階建て、総戸数４９）。最寄り駅まで徒歩数分で、ファミリー層に人気のエリアにある。当時新婚だった三身さんは同年に入居し、子どもを育てながら、地域への愛着も深めてきた。

しかし２０年後の２０１８年、状況が暗転した。「部屋の床や壁にカビが生えている」。住民からの相談を受けて管理組合と同社が調査すると、雨水配管の不備や梁（はり）内部の鉄筋に腐食が見つかった。また、設計図面よりも１４度ずれた方向にマンションが建てられており、隣接する建物の日照を確保するために定められた建築基準法の「日影規制」に違反していることも発覚した。

社長も不備認める

住民側によると、同社は２１年に開いた住民説明会で、大規模な補修工事を行うため、仮住まいへの一時転居を要請した。その後、「工事での対応は困難」と建て替えを提案。２２年には当時の社長も不備を認めたという。

住民らは「元の暮らしに戻ることができるのならば」と一時転居を受け入れた。同社と建て替えに関する話し合いを１２０回以上重ね、２４年２月の管理組合の総会では、同社側が建築計画案を説明した。

しかし、同社は翌３月、建て替え中止を告げた。建築基準法の規制に沿って建て替えると戸数を減らさざるを得ず、再入居者を決めるのが難しいなどと説明。部屋の所有権を住民から買い取る方法を提示した。

４９戸のうち４４戸の住民が応じたものの、納得できない三身さんら５戸は応じず、今年６月、東京地裁に提訴した。三身さんは「同じ場所での生活を続けられるよう販売元が責任を果たさなければ、安心してマンションを買えなくなる」と話す。

焦点は「合意の有無」

今回のケースは、マンションの販売が２０年以上前で、当時の民法に基づくと損害賠償請求できる期間が過ぎており、購入時の契約違反を理由に責任を問うことは難しい。このため住民側は訴訟で、欠陥が見つかった後に東急不動産との間で建て替えの合意が成立したと主張。同社はその合意に基づく義務を履行すべきだと訴えている。

同社側は９月の第１回口頭弁論で争う姿勢を示した。「欠陥のある住宅を販売した道義的責務から、住民の生活再建に向けた支援を行ったにすぎない。建て替えを行う場合の手法やスケジュールは、住民側の要求に応じ、選択肢として説明しただけだ」とし、建て替えの合意は成立していないとしている。

原告側によると、住宅の欠陥を巡り、住民が販売元に賠償を求めた例は過去にもあるが、建て替えの合意の有無が争われる訴訟は珍しいという。同社は取材に「係争中のため、コメントは控える」としている。

あるベテラン裁判官は「販売元が建て替え費用の出所などを住民側にどのように説明していたかや、建て替え計画案がどこまで具体化されていたかが、訴訟の重要なポイントになるだろう」と話している。

欠陥住宅巡るトラブル相談、年２万件

欠陥住宅を巡るトラブルは全国で相次いでいる。「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」（東京）によると、２０２４年度に寄せられた雨漏りやひび割れなどの相談件数は、１０年度の２・３倍となる２万１４５０件に上った。

建築士や弁護士らで作る「欠陥住宅被害全国連絡協議会」によると、住宅建設は「多重下請け構造」で行われることが多く、人手不足の中で下請け業者が短い工期や厳しい予算での工事を迫られる上、発注元による施工管理も不十分となりがちだという。一方で、施工不良があったとしても住民側が購入前に見抜くことは難しく、入居後に不具合が発覚して紛争の「火種」となるケースが目立つ。

同協議会幹事の河合敏男弁護士は「建設業界は深刻な人手不足に悩まされており、住宅の不備が指摘されるケースは今後、増えるおそれがある」と指摘。「行政や建築士による確認と検査をこれまで以上に徹底する必要がある」と話す。