¡¡£Ë¡Ý£±¸µ£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¡Ê£³£´¡Ë¡á£ô£å£á£í¡¡£Ö£Á£Ó£É£Ì£Å£Õ£Ó¡á¤¬£±£¸Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢£±£¶Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£³¡×¤Ç¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¡Ê£´£°¡Ë¡á¥«¥Ê¥À¡á¤ËÉü³è¤Î£²²ó£Ë£Ï¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£²ñ¸«¸å¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥à¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤ÎÀî¸ý°ª¡Ê£²£¶¡Ë¤âÊóÆ»¿Ø¤ÎÍ×Ë¾¤ÇÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¡£ÉðÂº¤¬¡Ö¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤Èµ¤¸¯¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¿·º§£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ÀÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ïº£Ç¯£··î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎÀî¸ý°ª¤È·ëº§¤·¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¡£ÉðÂº¤Ï¸½ÌòÃæ¤Ï·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÝ°Õ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°úÂà¤¬¸«¤¨¤¿¤«¤é·ëº§¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢·ëº§¤¹¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤ÆÌ¿¤ò·ü¤±¤ëÀï¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÎÅª¤Ë¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤â¡Ê°úÂà¤Î¡ËÌÜ°Â¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¢¤È±ü¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£¤Ï»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤â¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Þ¤¿¸½Ìò¤ÇÆ®¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÊÈ¼Î·¤ÎÂ¸ºß¤ò¡Ë±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â·ù¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤Î¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¤Æ¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ªÉ×¿Í¤Ë¤Ï°úÂà¤Î»þ´ü¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´ü¸Â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê·ëº§¡Ë¤·¤è¤¦¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯Í×¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÂº¤Ï£²£²Ç¯£¶·î¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤È¤Î¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Ô£Ã£È¡×¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢ºÆµ¯¤·¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¡££²£³Ç¯£´·î¤Ë¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡Ö£Ï£Î£Å¡×¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£º£Ç¯£³·î¤Ë¤Ï¸µ£Ï£Î£Å¥Õ¥é¥¤µé¥à¥¨¥¿¥¤À¤³¦²¦¼Ô¥í¥Ã¥¿¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢½é²ó£±Ê¬£²£°ÉÃ¤Ç£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢£¸¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤ÇÉü³è¾¡Íø¤òµó¤²¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¼¡Àï¤Ç°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÅ·âÉ½ÌÀ¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ê¼¡¤Ë¡Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ê¤½¤Î¾ì¤Ç¡Ë½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÍèÇ¯£´·î£²£¹Æü¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¿¥ó¤È¤Î¸½ÌòºÇ½ªÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂÎ¤¬²õ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Á´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç²áµîºÇ¹â¡¢²áµîºÇ¶¯¤ÎÂÎ¤ÇÉ¬¤º¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£