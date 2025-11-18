■東京2025デフリンピック 陸上（18日、駒沢オリンピック公園）

【東京世界陸上】デフアスリート15人が国立の大観衆のなかエキシビションレース

日本で初めて開催されている「東京2025デフリンピック」、陸上競技の男子100mで佐々木琢磨（31、仙台大学TC）が10秒63で銅メダル。2大会連続でメダルを獲得した。

2022年のデフリンピック男子100mで金メダルを獲得した佐々木、9月の東京世界陸上ではエキシビションレースに出場して大観衆の国立競技場を走り抜けた。「こういった雰囲気がとても好きだと実感しました。自分自身も心を燃やして走ることができました」と話した。

準決勝はスタートでやや遅れたが、中盤から持ち直して10秒94の1着で決勝進出を決めた。坂田翔悟（26）も準決勝3組で10秒97で4着、タイムで拾われて日本勢2人が決勝進出を果たした。

そして決勝、佐々木は好スタートを切ったが、2.3歩目で少しつまずき序盤でスピードに乗れなかった。それでも先頭についていったが、最後のひと伸びも見られず10秒63の3位。佐々木はゴール後に悔しそうな表情を浮かべた。

【男子100m 結果】

金）T.ビスナップ（エストニア）10秒58

銀）S.シャロパ（スウェーデン）10秒61

銅）佐々木琢磨 10秒63

8位）坂田翔悟 11秒04

