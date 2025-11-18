今日18日午後2時、青森県八甲田山系の酸ケ湯では、午後2時の積雪が1メートルに達し、全国で今季初めて積雪1メートル以上となりました。全国で11月中に積雪が1メートル以上になったのは、2017年〜2018年の冬以来、8シーズンぶりのこととなります。

今日18日今季一番の寒気南下 北日本で積雪急増も

今日18日は今季一番の寒気の影響で、北海道や東北では断続的に雪や雨が降り、積雪が急増している所があります。

また、北海道夕張市では50センチとなり、1979年の統計開始以来、11月としては1位の値を更新しました。今夜にかけて北海道や東北では大雪に警戒してください。また、日本海側は明日19日昼頃にかけて雪や雨の続く所が多いでしょう。落雷や突風などにも注意が必要です。東日本や西日本の山沿いも明日19日朝にかけて雪の所があるため、明日19日朝は峠を越える車は必ず冬用タイヤを装備してください。