大人に似合う“ドット柄”→【しまむら】にアリ！ 着回し力抜群♡「主役級スカート」

いつものコーデをアップデートするなら、「柄物アイテム」を取り入れてみて。なかでも、カジュアルからきれいめまで幅広く対応できそうなのは「ドット柄」。大人に似合うアイテムをリサーチしたところ、【しまむら】でも発見！ 編集部が注目したのは「ドット柄スカート」。モノトーンの配色で大人も取り入れやすく、ベロア素材の上品なツヤ感が高見えをサポートしてくれそう。おしゃれなママコーデを提案する@aiii__13kさんの着こなしを参考に、着まわし術もチェックしてみて。

一点投入でコーデの主役になるスカート

【しまむら】「SAO ＊ ベロアミズタマSK」\1,639（税込）

ドット柄 × ベロア素材の組み合わせが、大人かわいいナロースカート。動くたびに光沢感を演出でき、上品さと華やかさを楽しめそうなアイテムです。ブラックがベースだから程よい存在感がグッド。ビビッドな赤のトップスを合わせれば、パッと目を引く主役コーデが完成。

ブラウンのスウェットで雰囲気チェンジ

ブラウンのスウェットトップスとの組み合わせなら、落ち着いた大人のムードに早変わり。広がりすぎないシルエットなので、ゆったりトップスをラフに着こなしても好バランスに仕上がりそうです。@aiii__13kさんは「めちゃくちゃ可愛くて一目惚れ」と絶賛。デイリーコーデのマンネリ脱却にも活躍するアイテムになるかも。

