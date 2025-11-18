Snow Man目黒蓮、『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演決定！ 新キャラクター・和忠役
Snow Manの目黒蓮が、エミー賞18部門を制覇したドラマ『SHOGUN 将軍』のシーズン2に出演することが発表された。新キャラクターの和忠（かずただ）を演じる。
【写真】日本が舞台の『SHOGUN 将軍』が快挙！ GG賞主要4部門制覇 歓喜の瞬間をプレイバック
戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説を、『トップガン マーヴェリック』の原案を手掛けたジャスティン・マークスや、真田広之らハリウッドの製作陣により、ディズニー傘下のFXが手掛けるドラマシリーズとして誕生した『SHOGUN 将軍』。配信開始されるや否や、その重厚で圧倒的な世界観が社会現象を巻き起こし、米国テレビ界の“アカデミー賞”ともいわれる第76回エミー賞にて、エミー賞史上最多18部門を制覇した。さらに第82回ゴールデングローブ賞では4部門を受賞し、全米各賞を総なめするなど、大きな話題を集めた。
シーズン2では、主演の真田広之が吉井虎永役を続投するのに加え、エグゼクティブ・プロデューサーに昇格することが決定。2026年1月よりバンクーバーにて撮影開始となる。
先週、シーズン2の新キャストとして、水川あさみ、窪田正孝、金田昇、榎木孝明、國村隼が加わることが明らかになり、さらにシーズン1からの続投で、真田をはじめ、コズモ・ジャーヴィス、二階堂ふみ、阿部進之介、金井浩人、洞口依子、トミー・バストウ、宮本裕子、奥野瑛太、向里佑香の出演が発表された。
そして今回、新たに国内外で圧倒的な人気を誇る9人組アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮の参加が発表された。
目黒は、Snow Manとしてのグループ活動と並行して、俳優としても日本のエンターテイメント界の第一線で活躍。近年ではドラマ『silent』（2022）や、映画『月の満ち欠け』（2022）などでその演技力が高く評価され、数多くの映画・テレビ作品で受賞歴を持つ。
また、ファッションハウス・フェンディのグローバルアンバサダーを務めているほか、Snow Manが出演するトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man ／完全版 ‐ Traveling with Snow Man ‐』もディズニープラスで独占配信中だ。
目黒が演じるのは、シーズン2で初登場となる「和忠（かずただ）」役。見事オーディションで役を射止めた目黒は「念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです」と語り、「たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います」と強い意気込みをのぞかせている。
詳しい役どころや設定などはまだ非公表。今後の続報に注目が集まる。
『SHOGUN 将軍』シーズン1は、ディズニープラスにて全話独占配信中。シーズン2は2026年1月撮影開始。
※目黒蓮のコメント全文は以下の通り。
■目黒蓮／和忠（かずただ）役 コメント全文
目黒蓮です。この度SHOGUN2に出演させて頂くこととなりました。
去年、ディズニープラスでSHOGUNの配信を観させて頂いた時、これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました。そこからチームのこと、真田広之さんの思いやこれまでの活動、SHOGUNについての記事を調べるところから始めました。
今年に入ってオーディションに参加させて頂けることとなって、映像を送ったりアメリカのチームの方とのオーディションを行って、念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです。僕はこの1年、SHOGUNの撮影をしているところをずっとイメージしてきました。たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います。みなさん、SHOGUN2の配信を、ぜひ楽しみにしていてください。
