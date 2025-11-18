韓国の18歳シンガー・ソングライター・Gyubinが日本プレデビュー決定 話題のバイラルヒット曲を日本語でリリース
韓国出身の18歳シンガー・ソングライター・Gyubin（ギュビン）が、28日に日本プレデビュー曲「Really Like You (Japanese Version)」を配信リリースすることが決定した。
【写真】キュートな表情！Gyubin「Really Like You (Japanese Version)」ジャケット
Gyubinは、昨年1月に発表したデビュー曲「Really Like You」が、Spotifyのバイラルチャートで日本、韓国、台湾など各国1位を記録するなど大きな反響を呼んだ新人アーティスト。SNSでの拡散をきっかけに、世界中で注目を集める存在となっている。
今回の日本語バージョンは、アレンジも新たに制作されたもので、Gyubinにとって日本での活動の第一歩となる。配信と同日となる28日午後9時には、日本で初めて撮影されたミュージックビデオも公開される予定で、ティザー映像もすでにYouTubeで公開されている。
また、18日に開催された韓国発の人気キャラクター“MOMOREI”のコスメシリーズのリリースイベントにゲスト出演したGyubinは、イベント内で日本プレデビューを発表。日本語で「大きな機会をいただけて感謝しています。とてもうれしいです！これからも応援してください」とコメントし、「Really Like You (Japanese Version)」をアコースティックギターで披露。透明感のある歌声で観客を魅了した。
来春以降には日本での本格的な活動も予定されており、今後の展開が期待される。
