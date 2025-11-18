見取り図・リリー、お忍びで鳥取県訪問明かす 相手は「女と…」 盛山「ある女って、あの女しかおらんやろ」
お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）が18日、都内で開かれた『蟹取県ウェルカニキャンペーン発表会』に登場。リリーが今年3月に鳥取県をお忍びで訪れたことを明かし、盛山が気になるお相手を探る場面があった。
【動画】見取り図・リリー、お忍びで鳥取県訪問明かす！相手は「女と…」
「僕ができる一番高いカニのコースを頼んだ」という。盛山は「聞いてなかった」と肩を落とすと、リリーは「言うか」と否定していた。
その後、記者から相手を問われると、「どなたって言うのはあれですけど、女ですね。ある女と」と話した。リリーと言えば、今年秋に週刊誌で熱愛報道があったばかり。盛山は「ある女って、あの女しかおらんやろ」と探りを入れたが、リリーはかわしていた。
鳥取県は、カニの水揚げ量や消費量が日本一で「5つのカニ日本一」を売り込んでいる。「鳥取県＝カニ」のイメージをさらに定着させるため、2014年に県名を“蟹取県”としてPRし、毎年「蟹取県ウェルカニキャンペーン」を実施している。
今年度は、お笑いコンビ・見取り図を蟹取県「蟹取りズ」として迎え、鳥取県の冬の魅力をPRする。イベントには鳥取県の平井伸治知事も同席した。
