タレントの鈴木奈々が、１７日の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・後１０時）で３億円で購入した豪邸について語り、反響を呼んでいる。

茨城県民の日スペシャルと題した特集で、龍ヶ崎市出身の鈴木がＶＴＲで登場。都内に３億円の自宅を購入した鈴木。「３５年ローンです。頭金は、１億５０００万円。月々２６万円」と支払いについて説明。

「茨城県にもおうちあります」と明かし、「何対何で茨城なんですか？」と問われると「１０：０」とほぼ都内にいると話した。

「茨城空港利用したことありますか？」との質問には「使ったことないです。 私、あんまり飛行機苦手なんですよ」と告白。「プライベートで１回も飛行機乗ったたことない。だからお金が貯まる。だから３億円の家買えました」と話していた。

鈴木は２０１４年１月に一般男性と結婚も２１年７月に離婚している。１６日付のインスタグラム投稿では「我が家のキッチンです 白いキッチンお気に入りです！」と広々とした室内を紹介し、「モデルルームみたいに綺麗」「めっちゃ豪邸」と驚きの声が上がっていた。