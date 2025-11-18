坂本 正次登壇！ヤクモ 建築CPD認定無料ウェビナー「公害振動を生じさせる主要な工場機械とその解決事例」

ヤクモ株式会社が、2025年12月18日(木)に建築CPD認定プログラムの無料ウェビナー「公害振動を生じさせる主要な工場機械とその解決事例」を開催します。

設備の老朽化や生産機械の大型化により増加する工場の公害振動問題について、規制の概要から具体的な対策事例までを学べる実務的な内容です。

受講すると建築CPDが1単位取得できます。

タイトル：「公害振動を生じさせる主要な工場機械とその解決事例」

開催日時：2025年12月18日(木) 15:00〜15:55

開催形式：オンライン(Zoomによるウェビナーでの開催)

参加費：無料

申し込み：https://ma.yacmo.co.jp/webinar_202512

規制の概要から具体的な対策事例まで

近年、工場の稼働に伴う公害振動が地域社会で問題となっています。

設備の老朽化や生産機械の大型化により、振動が周辺住宅にまで伝わるケースが増加しており、企業には環境配慮と安定操業の両立が求められています。

本ウェビナーでは、公害振動を引き起こしやすい主要な工場機械を取り上げます。

振動規制法の概要と規制対象となる特定施設についての理解や、工場で行われた具体的な対策事例を学べます。

このような方にオススメ

ウェビナーは、以下のような方にオススメです。

工場の設計に携わる方工場の管理に携わる方現場での改善事例を知りたい方振動や騒音の環境管理・環境測定を担当している方振動対策の基礎知識を整理したい方その他、振動対策に関心のある方

建築CPD 1単位取得

本ウェビナーは建築CPD認定プログラムとなっており、受講すると建築CPDが1単位取得できます。

建築CPD情報提供制度、JIACPD制度、建築士会CPD制度、建築設備士関係団体CPD制度、APECアーキテクト、APECエンジニア、建築・設備施工管理CPD制度の共通認定プログラムです。

登壇者プロフィール

登壇者は、ヤクモ株式会社 第一事業部 技術グループ 次長の坂本 正次（さかもと しょうじ）氏です。

入社以来、工場機械の防振対策を中心に、振動対策のコンサルティングや免震床の設計などに従事しています。

現在も第一事業部技術グループに所属し、工場機械の防振対策や建屋の制振対策を担当しています。

工場の振動対策について、実務的な知識を学べる機会です。

