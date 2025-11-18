米国のソフトウェアメーカー「Adobe（アドビ）」は18日、同社が提供する「Illustrator」「InDesign」「Premiere Pro」など複数製品で、アプリが起動不能となる不具合が発生していることを報告した。

同社の公式サイトで「2025年11月18日現在、Creative Cloud 、Illustrator、InDesign、Premiere Pro、Bridge、Camera Raw などの複数のアプリケーションにて起動できない、ファイルの内容がうまく表示されないなどの問題がMacをご利用のお客様環境から報告されております。※現在Windowsではこの問題の報告はありません」と報告。

18日14時時点で不具合は解消されておらず、「本件は現在解決に向けて調査中となっており調査の結果が出次第本ケースを更新して参ります」と伝えた。

SNSでは「午前中の４時間、全く仕事にならなかった」「結局、昔みたいな買い切りではなくクラウドになって不具合が出てくると、ユーザー全員使えなくなる＆バージョンばっかり上げてくから、長く安定して使えない」「早起きして出社した私の時間が全て謎の復旧作業と焦りで終わった」などの困惑の声が広がっていた。